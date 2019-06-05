木紋主調　營造空間感

在文化、成長環境和社會狀況的影響下，每個地區都會有一套獨特的生活哲學，就像人口密度較高的香港，不少單位都是空間有限的蝸居，室內設計亦多以收納和實用性為首要考慮。可是，今次介紹的單位卻反其道而行，不但犧牲了收納功能，更透過細件的家具和鏡子的運用，令只有600多呎的單位空間感十足，再配合木紋為主調的設計風格，營造外國獨有的生活態度。



「近年不少香港人都要求設計師大幅增加收納空間，甚至希望全屋加建地台，卻沒有思考自己的生活習慣和需要，最終令整個單位都充滿壓迫感。其實只要針對需要進行設計，即使是面積較小的單位，亦可以十分寬敞。」這個家位於北角區的港濤軒，是近10年落成的住宅大廈，單看平面圖，便知道這個兩房兩廳的單位間隔四正，只需稍作規劃，就已經相當實用，Madmen Studio設計師Kalven表示，屋主是一對外籍夫婦，一直喜歡外國那種寬敞開揚的設計風格，加上單位只有夫婦二人居住，雜物不多，因此大可以減少各種收納設計，藉此增加單位的活動空間，Kalven說：「單位本身的裝修由發展商提供，客廳和飯廳的空間略嫌不足，為了善用所有空間，我把廚房的一面牆壁拆除，並設計成開放式廚房，再把所有門換成Pocket Size的趟門，最後再挑選一系列體積較小的家具，增加了整個單位的空間感。」



「愈是有限制的空間，愈要把物料運用看得重要。」這個單位的設計風格以木材為主調，不論是地板、門、電視櫃、餐枱，廚櫃、書枱、還是鞋櫃，清一色是木材，透過木材天然的紋理和線條，營做一種簡約自然的效果，Kalven說：「胡桃木的顏色較深，木紋複雜，有一種自然時尚的觸感，但若然全屋都用上一種木，難免會有單調的感覺，因此我嘗試以紋理較清的橡木作為平衡，再透過亂拼的手法，令單位整體感覺更加自然。」



採光方面，單位本身採用了落地玻璃設計，沒有採光不足的問題，而屋主的日常生活亦不用太光，因此設計師沒有在客廳安裝吊燈，整個客廳只有電視櫃上的裝飾燈糟和1盞座地燈，加上由於單位設計以簡約為主，所以座地燈亦成為了客廳設計的焦點，有點綴作用。除此之外，玄關位置的鞋櫃採用了吊櫃設計，方便戶主擺放未清潔的鞋之餘，亦減少了空間的壓迫感，而設計師亦考慮到用家的需要，特別預留了櫃面部分，可以暫放鑰匙和袋子，騰出雙手穿鞋和脫鞋。



主人房方面，設計師以全身鏡取代主人房的衣櫃櫃門，在視覺上更加開揚，同時進一步加強了光線流通，Kalven說：「受到傳統思想的影響，較迷信的香港人未必會接受床頭位置有反光面，但對外國人來說，這種做法卻可以令細小房間感覺更加寬敞。值得一提的是，戶主兒子在家留宿的時間不多，因此兒子房採用了上格床設計，配合活動式的木梯，沒有用時可以把木梯拆走，減少空間上的浪費。



單位資料

地點：港濤軒

面積：約629平方呎

間隔：兩房兩廳