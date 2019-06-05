關閉酒廠陳釀　彌足珍貴

於1831年開始生產威士忌的品牌Glenugie，位於蘇格蘭最東面，當時的擁有者為Donald McLeod & Co.，可惜經營不到1年就易手，之後更多次出現交替，直至1937年由Seagar Evans & Co. Ltd.接手，期間不斷重建和翻新設備，但好可惜，之後依然不斷易手，最終在1983年關閉。



雖然品牌唔算出名，但多年來亦留下不少佳釀，關閉後的酒窖亦有不少珍貴陳釀被陸續收購，好像The Scotch Malt Whisky Society就曾購下品牌酒桶作Society Cask Number 99.1，這個酒桶於1978年陳醸，在1992年入瓶，這瓶Glenugie 1978 14 Year Old, SMWS 99.1最特別的地方，就是在酒標右上角用手寫了酒廠的名字，現時一瓶價值達4,500歐元（約$39,403港元）。