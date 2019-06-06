【健樂事】芒種食西瓜　生津解熱好處多

轉眼間，今天已是「芒種」，即夏季第三個節氣，代表仲夏正式來臨！

天氣悶熱，容易令人出汗和口渴，所以飲食方面要注意水分的補充，除了多喝水，也可利用烏梅、山楂、桂花、甘草、冰糖等材料炮製酸梅湯飲用，以收生津止渴、除煩安神之效。另外，多食新鮮蔬菜與水果，也有助解渴，因其纖維成分豐富，必須經充分咀嚼方能下嚥，可刺激唾液腺分泌。



值得一提，芒種時節，堪稱「瓜中之王」的西瓜是最當時得令的水果之一，除了含水量超過9成，味道亦相當甘甜，屬解渴解暑的佳品！根據中醫學理論，西瓜性寒、味甘，具有生津止渴、清熱解暑、利尿除煩等功效，可用於對付暑熱、小便不利、口鼻生瘡等症。與此同時，西瓜含豐富營養，可帶來7個好處，難怪坊間有「熱天吃西瓜，不用把藥抓。」這一句諺語了！



【吃西瓜7大好處】

1.排毒：含水量超過90%，有利尿作用，助身體排出毒素，降低體內毒素的累積。

2.助眠：含有膽鹼，有助調節生理時鐘，維持健康的睡眠。

3.醒腦：天氣悶熱令人精神困倦，吃西瓜可活化大腦，因它含膽鹼，能令大腦保持清醒，提升注意力和記憶力。

4.減肥：相對於其他水果，西瓜的熱量低，沒有脂肪，加上含瓜氨酸，可讓腎臟更有效率地運作，不必擔心脂肪會堆積在體內。

5.護膚：西瓜含豐富β-胡蘿蔔素，它是一種抗氧化劑，有助於預防肌膚老化。另外，膠原蛋白流失是皮膚產生皺紋的主因，而西瓜含維他命C，有助重建和保護膠原蛋白。

6.防病：含番茄紅素，可改善血管功能，降低中風的風險。另外，番茄紅素也是一種抗氧化劑，有利於免疫系統健康，可預防感冒。

7.健體：含鉀質，若運動後覺得肌肉痠痛，可試吃一片，有助調節神經、放鬆肌肉。另外，鉀質能幫助鈣質在體內有效利用，對強化骨骼和關節也有好處。