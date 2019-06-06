Colourmix卡萊美 父親節禮物大激減
2019年06月06日 10:30
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Colourmix卡萊美 精選男士產品低至3折!
父親節就到喇，唔知點同平時沉默寡言嘅Daddy表達愛意? 一於趁父親節揀番份貼心禮物，孝敬呢位每日為屋企默默付出嘅超級英雄啦! Colourmix卡萊美特別呈獻一系列男士產品，有香水、保濕產品同護膚set，氹Daddy開心無難度!
【男士魅香】
COACH MAN EDT 100ml
建議價 $740
熱賣價 $420【57折】
GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO EDT 100ml
建議價 $720
熱賣價 $460【64折】
【瞬效保濕】
LANCOME 男士速效保濕啫喱 50ml
建議價 $420
熱賣價 $300【72折】
BIOTHERM 男士溫泉強效72H超保濕凝露 50ml
建議價 $450
熱賣價 $250【56折】
【補水平衡】
LAB SERIES 男士修護保濕露 200ml
建議價 $270
熱賣價 $170【63折】
FRESH NATION 全效水感保濕男士套裝(保濕乳 100ml•爽膚水125ml•潔面膏120ml)
建議價 $900
熱賣價 $550【62折】
【周全護理】
AMPLE:N 男士清爽保濕護膚優惠套裝(面霜30ml•爽膚水220ml•乳液130ml)
建議價 $790
熱賣價 $230【3折】
THEFACESHOP 黑豆激活全效修復男士基礎套裝(爽膚水140ml+32ml•乳液130ml+32ml)
建議價 $400
熱賣價 $300【75折】
優惠期: 6/6/2019-16/6/2019
地點: 卡萊美全線港澳門市
卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com
*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。
*優惠貨品數量有限，售完即止。