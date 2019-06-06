Colourmix卡萊美　父親節禮物大激減

父親節就到喇，唔知點同平時沉默寡言嘅Daddy表達愛意? 一於趁父親節揀番份貼心禮物，孝敬呢位每日為屋企默默付出嘅超級英雄啦! Colourmix卡萊美特別呈獻一系列男士產品，有香水、保濕產品同護膚set，氹Daddy開心無難度!



【男士魅香】

COACH MAN EDT 100ml

建議價 $740

熱賣價 $420【57折】



GIORGIO ARMANI ACQUA DI GIO EDT 100ml

建議價 $720

熱賣價 $460【64折】



【瞬效保濕】

LANCOME 男士速效保濕啫喱 50ml

建議價 $420

熱賣價 $300【72折】



BIOTHERM 男士溫泉強效72H超保濕凝露 50ml

建議價 $450

熱賣價 $250【56折】



【補水平衡】

LAB SERIES 男士修護保濕露 200ml

建議價 $270

熱賣價 $170【63折】



FRESH NATION 全效水感保濕男士套裝(保濕乳 100ml•爽膚水125ml•潔面膏120ml)

建議價 $900

熱賣價 $550【62折】



【周全護理】

AMPLE:N 男士清爽保濕護膚優惠套裝(面霜30ml•爽膚水220ml•乳液130ml)

建議價 $790

熱賣價 $230【3折】



THEFACESHOP 黑豆激活全效修復男士基礎套裝(爽膚水140ml+32ml•乳液130ml+32ml)

建議價 $400

熱賣價 $300【75折】



優惠期: 6/6/2019-16/6/2019

地點: 卡萊美全線港澳門市

卡萊美網店: www.colourmix-cosmetics.com

*優惠受有關條款及細則約束，詳情請與店員查詢。

*優惠貨品數量有限，售完即止。