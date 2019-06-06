三界五行：坐梳化都有規矩

明清王宮的羅漢椅與現代家居的梳化，在使用方面有相同之處，都是主人專用，如果主人喜歡，個別地位特殊的人是可以坐這張羅漢椅的。紫禁城的養心殿，皇帝寢室就擺設兩張類似現代中式梳化的羅漢床，一張放在龍床對面，另一張放在靠近龍床床頭。皇帝可坐着看書、審批緊急文件、服藥、進食補品或點心甜品。太后、后妃來訪，可以在寢室的羅漢床上「平起平坐」。至於宮殿上的羅漢椅乃皇帝御用，絕對不容許任何人坐。



現代家居的梳化，不論中式還是西式，大都是一張多座位長梳化，配兩張單人梳化，這張長梳化中間位置是主位，俗稱「皇帝位」，是一家之主，輩分最大的人士座位，配偶可以並排坐，其他人不可亂坐。「十大以小為尊」，一家人的「心頭肉」小孩子可以坐，成年子女可坐單人梳化，如果人多座位少，經長輩同意或默許下，可以坐長梳化，但媳婦或女婿應避免坐長梳化，如果單人梳化滿座，可搬餐椅來客廳這邊湊熱鬧（坐在飯廳那邊是不合群或甚至被視為無禮貌）。



到親友家作客，如果是短暫逗留，最好避免在客廳坐，可在玄關位站立，交收物件就告辭，或者在飯廳餐椅小坐一會。如果主人邀請到客廳坐，切勿大咧咧坐長梳化，即使你是此宅主人的長輩或上司，也應在主人讓座後才坐。另外，客人必須在主人讓座後才就座。而作為主人，無論身份多尊貴，都要客氣、禮貌請客人就坐。



方向宇