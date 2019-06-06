靈敢侶情：烹調美食 VS 夫妻關係

我的另一個工作，是食譜作家，所以經常接觸主婦。



有一類主婦，由於認為健康就是無鹽、走糖、無油，所以不論分量多少，都會想一律減去。



「靈山，這四分之一茶匙的鹽，能不能省去？我想健康點。」但她所做的，是一條10塊的排包。四分之一茶匙的鹽，一塊含多少？



「靈山，這20克油，能不能不放？」而那是一個可做18塊曲奇的食譜。



通常遇到這個情況，我回答的，並非能或不能不放的問題，而是，我會講到夫妻感情。



首先大家要明白兩件事︰男人同樣有味覺，好吃就吃，不好吃就不吃；很少男人會為了健康，而天天吃沒有味道的食物。



他不吃你煮的，表面看上去很小事，但引伸出去的問題，可就大了。



最常見，就是太太開始覺得，無論自己為了他的健康煮得再辛苦，他就是不吃。換言之，他不欣賞你、不領你的情，再進一步，你好委屈，認為得不到尊重。



另一個不常見但仍會發生的情況，就是丈夫照吃太太煮的，但吃得少，上班時才偷吃快餐。無他的，明知家裏無啖好食，還不在外吃個夠？這種事，不被揭發還好，揭發了，又有排吵。「我煮得這麼辛苦，你不喜歡吃就坦白說！」「丈夫︰我早說過不喜歡，你還想我怎樣？天天餓着嗎？到時夠瘦了！」



所以，一頓丈夫吃得開心、太太煮得滿足的飯，對夫妻感情來說，其實很重要。



因而，每當有主婦問我可否省這減那，我都會說這一句︰「老公肯吃你煮的，你想怎樣都得！」



作為太太的要記住，你的目的，是想他吃得健健康康，那就更加要理智一點，正所謂「放長線釣大魚」，四分一茶匙鹽做十塊麵包，總好過他偷吃兩個肥美漢堡包。到他的味蕾被你俘虜了，你想點都得啦！



周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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