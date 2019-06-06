將軍澳英藝幼稚園　開放日暨親子遊戲日

英藝國際教育機構於1994年由本園校監李小萍博士創辦，並由多位學界、幼兒教育專家擔任學術名譽顧問。本園一直秉持「讓幼兒於多元文化融和的學習環境，接受最優質之全人教育」為辦學宗旨，盡心培育幼兒成為敢於創新、獨立自主、出類拔萃的未來社會棟樑；竭力以愛與關懷，啟迪幼兒在德、智、體、群、美各方面之全面發展。配合優質的課程及舒適的學習環境，希望幼兒的多元智能和共通能力均得以有效提升，推動他們的全人發展。



我們重視幼兒在全語言環境中的雙語學習（純正英語及普通話），配合由幼兒教育專家編纂之「國際雙語課程」，使學生得以成為才德兼備的雙語優才。此外，我們亦致力推動藝術教育，其中舞蹈表現最為出色，我們的舞蹈組於多項公開比賽中榮獲不少獎項及殊榮，成績斐然。



本機構共設有八所幼稚園暨國際幼兒園，分別位於九龍塘、將軍澳、沙田、大埔、元朗、天水圍（賞湖居）、屯門及廣州；此外天水圍（翠湖居）分校於2016年加入學券計劃，校名為「英臻幼稚園」。而位於天水圍(賞湖居)的英藝英文小學現正申請註冊中，相信很快便能正式投入運作。本園祈望建立一所師資優良、設備完善的英文小學，並為本園學生及區內家長提供高質素的教育選擇。



將軍澳分校將於6月8日(星期六)下午2:00-3:30舉行開放日暨親子遊戲日，歡迎家長與子女一同蒞臨參與，一同體驗英藝幼稚園優美的校舍環境和濃厚的學習氣氛，共享一個既溫馨又愉快的下午。