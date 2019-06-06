旅遊考考你：台灣外銷魚獲量冠軍是哪個地方？

早前韓市長來香港，說要推廣海鮮和水果。但計我話與其等貨到，不如自己親身選購和品嘗就更好！距離高雄市約30公里的屏東東港，是愛海產一族必去的地方，設有超新鮮的魚市場，又有賣手信的商店，暢遊一日保證大家吃得飽又滿載而歸！



要數台灣海鮮市場，如果上引水產是台北代表，屏東東港的華僑市場則是南部的首選。它不但是台灣外銷魚獲量的冠軍，達3萬餘公噸（80%外銷日本和歐美等地），更重要是當地以出產吞拿魚和櫻花蝦而聞名。



據知，市場已超過30年歷史，由於營業時間是由中午至晚上八九時，因此也是東港市民甚至高雄和屏東一帶居民的海鮮廚房，內裏劃分為鮮魚區、生、熟食等7個區域，單是魚獲已分拖網魚、蝦拖網魚和分切零售，那裏可看到極多款生蹦活跳新鮮的蝦兵蟹將；如想立即品嘗，於市場的中央部分設有生食區和食店走廊，前者放滿油脂滿滿又名金三角的大拖羅、上腹和安油（背部）等藍旗吞拿魚（黑鮪）各部位，給大家零售挑選，食店則有師傅為你即場製作成各式壽司現吃，而且價格相宜，幾百台幣已可吃到刺身小拼盤，一場來到高雄或屏東，不要錯過呢！



屏東東港華僑市場

營業時間：12:00nn~9:00pm（每月第一個星期二休息）

地址：屏東縣東港鎮朝隆路39號

網址：http://www.tkfisher.org.tw/

