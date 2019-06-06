6月大事Pride Month　彩虹波鞋力挺LGBTQ

早前台灣正式通過同性婚姻合法化成為亞洲第一，令亞洲各國社會再次關注LGBTQ（Lesbians、Gay、Bisexual、Transgender & Queer）平權問題，而每年6月世界各地的LGBTQ族群都會舉行Pride Month慶祝活動，藉着形形色色的遊行去紀念50年前（1969年6月28日）發生於紐約一間酒吧The Stonewall Inn內被稱為Stonewall Riots的平權事件（同性戀者與警方於酒吧發生爭執並演變成騷動），此事亦是令LGBTQ平權問題發酵變成社會大事最重要的起因。今個6月，各大潮流品牌再次共襄善舉「有鞋出鞋，有衫出衫」，以LGBTQ代表性的彩虹色去設計出一系列特別版單品，等大家可以身體力行盡情入手掃貨，用行動對LGBTQ平權問題作出支持，表達出世界和平、大愛平等的祝願。



當中由Nike打造的BETRUE系列就一直是最具代表性的設計，雖然品牌並無開宗明義表明此系列為LGBTQ而設，但忠於自我信念加上彩虹用色已經為LGBTQ賦予無限支持，2012年推出後一直大受歡迎。今年則分別帶來Air Max 720、Air Ma 90、Air Tailwind 79及Pegasus 35 Turbo四個鞋款及多款服飾，而所用的LGBTQ彩虹旗幟亦是最元祖的8色設計，而非現時使用的6色設計。與此同時，adidas Originals及New Balance亦有推出Pride Collection及Rainbow Pack，兩者同樣透過運用彩虹色調，配搭到旗下經典鞋款當中，並加入「Love Unites」及「Free2Love」等字句宣揚自由、平等的大愛態度。