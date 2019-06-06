本日日本：東京市郊高架下新食街　必試食店逐間數！

東京同香港一樣，地小人多，所以大家都諗盡方法搵出新土地，而東京近年便時興將天橋下改建成娛樂飲食設施，當中最著名的就是幾年前有蔦屋進駐的中目黑高架下！

大概中目黑高架下反應理想，所以都繼續打高架下的主意，其中東京急行電鐵的東橫線‧目黑線新丸子同武藏小杉之間的高架橋下，便於今天（6月6日）開設全新的食街，有6間商店進駐，包括人氣食肆「good spoon（グッドスプーン）」，以後大家去東京搵食，又多幾個選擇啦！

這裏距離新丸子站僅2分鐘步行路程，距離武藏小杉站有4分鐘步行路程，交通非常方便，整個街區面積約640平方米。據東京急行電鐵表示，這個地區很受家庭歡迎，因為有很多戶外玩樂地方，比如多摩川河川敷，在過去10年，2個車站的乘客數量增加了11%。

這次合共有6間食店進駐，其中開設人氣排隊名店good spoon的公司Calm Design，在新食街開設以肉雜燴聞名的大眾鮮味酒場ハライッパイ，店舖可以任食高級鰹魚乾小菜。至於Kaiser Kitchen株式會社則在新食街開設第17間SCHMATZ，該店提供國內釀造的新鮮手工啤酒，及千禧世代風格的德國料理。而當地的株式會社Local Dining亦會在新食街開設炭火燒屋台居酒屋えんがわ。



6家食店簡介：

˙自家製芝士專門店「good spoon」（關東地區第2家分店）

˙居酒屋「ハライッパイ」（關東地區第一間分店）

˙居酒屋「アテニヨル」」（關東地區第一間分店，預計夏季開業）

˙餃子居酒屋「博多餃子くろがね」（關東地區第一間分店，預計夏季開業）

˙ドイツビアレストラン「SCHMATZ Beer Dining」。

˙和食居酒屋「えんがわ」

