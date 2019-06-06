穿越時空　體驗古人打工滋味

警察、醫生等現代職業的角色扮演，相信小朋友都玩到厭！可有興趣挑戰古代工作？奧海城特意於7月29日至9月1日開辦「穿越事業所」，讓小朋友換上古裝穿越到古代，體驗古人工作的滋味，工種包括醫館大夫、客棧店小二、古玩店掌櫃及衙門捕快，並於6月15至23日的兩個周末率先舉辦「穿越事業所招聘大會」，讓小朋友應徵四大職位及試工，不同職業將會有各自與其工作相關的測試，而通過面試後，小朋友更可獲得合格推薦書，於「穿越事業所」憑會員積分開始古代打工仔體驗。



「穿越事業所」不僅是角色扮演拍照打卡的活動，小朋友需按職業的要求完成相應的工作，包括醫館大夫需要替病人把脈及開藥方，客棧店小二需要招呼客人及落單，古玩店掌櫃要處理及售賣不同古玩產品，衙門捕快要協助懸官查案及緝拿犯人，每個工作均有專人指導。小朋友完成工作後，可以獲得銅錢工資，用來換領不同的禮品，讓小朋友全方位感受古代「打工仔」的體驗，是家長瘋狂拍攝的好機會。是次活動由現代穿梭到古代，除了讓小朋友感受有趣好玩的古代工作體驗外，也藉此增加他們對中國文化的認知，一眾小朋友不要錯失入城打工良機。