宮城「Reborn」藝術祭　8月開鑼

現代藝術走進社區，結合人文地土，往往能發揮「起死回生」振興神效，瀨戶內海藝術祭便是最佳例子。日本東北在2011年被大地震重創，為重振日本東北地區，2017年起在日本宮城縣便舉辦了首屆「Reborn-Art Festival」，希望以藝術激起日本東北未來的「可持續」發展，來到今年第2屆Reborn-Art Festival，又即將在8月3日至 9月29日期間舉行，一連進行共58天展覽，是次會場將遍布宮城縣牡鹿半島、石卷市、鹽灶市、東松島市、松島町和女川町等地區。今屆藝術節主題為「生命的觸感」，提醒人類在生活節奏、科技、人工智能的急速推進下，觸覺和質感仍要保持不變。再度參與的「華達琉美術館」更將在牡鹿半島的網地島上，製作有40多件大型藝術作品的藝術「樂園」， 給海嘯後的地土療傷，各藝術家也會各自點綴牡鹿半島各處，更利用當地食材、音樂等不同元素，以藝術把牡鹿半島連成一片，不妨去看看，為日本東北打氣。Reborn-Art Festival 2019作品鑒賞通票，其預售兌換券現已開始發售，詳情可登入官網查詢，預售票價2,500日圓（約HK$180），當天票價3,000日圓（約HK$216）。



Reborn-Art Festival 2019

日期：2019年8月3日至9月29日（網地島地區於8月20日開催）

地點：牡鹿半島、網地島、石卷市街地、松島灣（宮城縣石卷市、塩竈市、東松島市、松島町、女川町）

官方網址：https://www.reborn-art-fes.jp/