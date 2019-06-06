時裝聯「紋」　sacai x Dr.Woo

來自洛杉磯的人氣紋身師Dr.Woo（Brian Woo），曾於加州傳奇紋身店Shamrock Social Club跟隨紋身大師Mark Mahoney學習紋身技術，個人最擅長就是以單針紋身技術完成一幅幅圖案精細的紋身作品，於紋身界享負盛名嘅佢亦樂於將本屬次文化的紋身元素融入潮流單品當中。過往Dr.Woo就曾經與CLOT、NEIGHBORHOOD及Converse合作推出聯名系列。



今個春夏，由阿部千登勢主理的日本時裝品牌sacai亦特別邀請Dr.Woo攜手打造一系列限量聯名單品。當中採用黑白配色設計的短袖上衣、長袖上衣及連帽衞衣，於前後不同位置均加入Dr.Woo簽名式單針紋身圖案的刺繡成為亮點細節。與此同時，今季sacai亦再次將Runway上模特兒的造型，轉化成BE@RBRICK設計，分別推出1,000%版本及400%+100%版本，有買對上兩季sacai x BE@RBRICK的點可以唔儲埋呢隻？