Esoteric P1X　發燒轉盤堅硬抑震

日本發燒級音響品牌Esoteric，推出最新旗艦級SACD/CD轉盤Grandioso P1X，採用了廠方獨家開發的VRDS-ATLAS光碟轉盤，採用了SS400鋼框架，並兼高硬度及抑震，機械結構重達6.6kg，整體質量較前作增至127%，整體機身重量達29kg，可見鋼水落到足，帶來更精準的拾音。此外，引進了全新設計的軸承及鋼珠，大幅減少摩擦和旋轉時所產生的噪音，令音色更乾淨自然，而且為了杜絕干擾，採用了分體式機箱設計，主體及電源部分完全獨立，更大量採用鋼板支架及厚重的鋁材，機腳由高剛性金屬製，加上不設螺絲的頂板結構，有效降低機身震動。



供電方面採用了「低反饋直流穩壓器」，另加上獨特電源技術「EDLC」，通過最大化電源容量，改善了重播時的細微分析力，而時鐘方面亦作出了優化，採用全新設計的Grandioso Custom VCXO II，內部電路，令效果更為精準，用家亦可選擇與同廠外置式時鐘Grandioso G1連接。輸出介面方面，搭載了以HDMI作連接線材的 ES-LINK，屬最新的ES-LINK 5版本，最高支援DSD 22.5MHz、PCM 768kHz/48bit的數碼輸出，突出平時忽略了的音色細節。