翻轉視界！ZenFone 6機王表現

2019年手機界多姿多彩，單是鏡頭設計便有多種變化，上月於西班牙發表的ASUS全新旗艦機ZenFone 6便搞搞新意思，首創可調角度的翻轉鏡頭，玩法有姿勢又有實際。此機將於6月14日在港開售，小記同大家睇吓佢有幾反轉傳統！



翻轉鏡頭早前Samsung Galaxy A80都玩過，原理是將後置鏡頭向前翻變成前鏡頭。ZenFone 6設計異曲同工，但多得內裏步進馬達的微步驅動技術，鏡頭不但1秒就能前後翻轉180度，完成前、後鏡切換 ; 用戶還可按需要，撳實快門或音量掣，令鏡頭慢慢移動至所需角度，方便高低抄取景。試玩發覺，鏡頭移動順暢，Pan鏡時也未有太大的震動問題，若開啟「自動全景」功能，更可在不移動手機的情況下拍攝穩定的全景相片，玩法予人驚喜！



質素方面，鏡頭用了液態金屬打造，比不銹鋼強4倍，耐用度本身就有保證。而且它由4,800萬像素標準鏡及1,300萬像素125° 超廣角鏡頭組合而成，早前在DxOMark自拍測試中獲得98分而一舉登頂。親身試玩，鏡頭質素雖未致好到「屈機」，但影人的確測光準確、曝光自然，人像Mode更可造出立體突出，而未見人工化的淺景深效果，加上小臉、大眼、美白、換膚等美顏效果，絕對稱得上是自拍神器。



由於機面沒有放入前置鏡頭，因此手機可用盡空間放入屏幕，廠商叫其6.4吋屏幕為NanoEdge窄邊框全面屏，屏佔比高達92%，並提供600 nits亮度及100% DCI-P3廣角域。試片見畫面幾近打爆機面，亮度鮮明、顏色飽和，進入系統更可自訂色彩模式。美中不足是可視角度一般，表面的Gorilla強化玻璃也造成陽光底下的反光問題，未盡完美。



ASUS手機一向以大電量出名，ZenFone 6也不例外，最薄處8.4mm卻內藏5,000mAh電池，差不多比一般手機大了三分之一，可連用2天、待機26天！另一要讚的是效能，搭載S855處理器及最高8GB RAM，《AnTuTu》測試有373,120超高得分，位列排行榜第一，以效能勁見稱的小米9及黑鯊2也要望其項背，相當誇張！手機其他賣點還包括QC 4.0快充、雙nanoSIM+microSD三卡槽、黑夜模式及智慧按鍵等，出得算做好有誠意。



ZenFone 6提供流星鈦、極光藍兩色，現有ZenFone或Padfone手機用戶只要在6月12日或以前於ASUS官網活動頁面成功登記，購買ZenFone 6後即可到換領中心兌換限定禮品，當中包括128GB MicroSDXC Card Class 10記憶卡、AIRSIM無國界上網卡及額外一年原廠保養服務。至於手機則賣五千元起，旗艦機中叫便宜，若機迷能撇除對台廠的偏見，相信市場反應會不俗！



規格表

制式：3G、4G

處理器：Qualcomm Snapdragon 855八核心

記憶體：6GB/8GB RAM、128GB/256GB ROM，支援2TB microSD

屏幕：6.4吋IPS（2,340 × 1,080解像度）

鏡頭：4,800萬像素(標準)、1,300萬像素(超廣角)

對外連接：Type-C、Wi-Fi、藍牙5.0、NFC

體積：159.1×75.44×8.4-9.1mm

重量：190g

電池容積︰5,000mAh

作業系統：Android 9