生活夜校：因為諾曼第登陸戰　法國把這片土地送給美國……

1944年6月6日,英國、美國、加拿大和法國軍隊登陸法國北部,展開諾曼第登陸戰,也代表盟軍反攻西歐的戰役開始了。開於D-Day,大家相當必定聽過,但大家對這場戰役又有多了解呢?今天便跟大家分享一些冷知識。



為甚麼這一天稱為「最長的一天」?

諾曼第登陸戰,又被稱為「最長的一天(The Longest Day)」,六十年代荷里活推出有關這場戰役的電影,亦是以此作片名(中文片名為《碧血長天》),原來出自德國陸軍元帥隆美爾(Field-Marshal Erwin Rommel),當時德軍已認定盟軍會從西歐登陸,開闢新戰線,於是隆美爾便跟身邊的同僚說:「相信我,(登陸戰)頭24小時會是非常決定性……德國的命運便決定於此……對於盟軍,以及德國,這將是最長的一天。」(Believe me, Lang, the first twenty-four hours of invasion will be decisive...... The fate of Germany depends on the outcome...... For the Allies, as well as Germany, it will be the longest day.)



登陸日本來不是6月6日?

盟軍原定是於6月5日登陸諾曼第,但由於當日天氣和潮漲不似預期,令登陸日推遲一日。其實在6月6日,天色及潮漲高度還是不太理想,但盟軍不想再等下一次月圓,所以決定展開登陸行動。



因為諾曼第之役,讓美國在法國境內得到一幅領地?

因為諾曼第之役,令到300萬盟軍得以進入法國,最後成功解放巴黎。然而,盟軍也因此而傷亡慘重,單是登陸戰第一天,便有一萬多人陣亡,他們被就地葬在奧馬哈海灘的高地上。戰後,法國政府為了紀念美軍對諾曼第登陸做出的貢獻,將美軍安葬地點周邊總計70公頃(0.7平方公里)的土地永久贈送給美國,並賦予美國特別權力,成為美國位於歐洲的一塊領地,主權屬於美國,並由美國負責日常管理,這塊地位於法國下諾曼底大區卡爾瓦多斯省濱海聖洛朗鎮的東部,瀕臨奧馬哈海灘。