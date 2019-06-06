生活夜校：因為諾曼第登陸戰　法國把這片土地送給美國……

1944年6月6日，英國、美國、加拿大和法國軍隊登陸法國北部，展開諾曼第登陸戰，也代表盟軍反攻西歐的戰役開始了。開於D-Day，大家相當必定聽過，但大家對這場戰役又有多了解呢？今天便跟大家分享一些冷知識。



為甚麼這一天稱為「最長的一天」？

諾曼第登陸戰，又被稱為「最長的一天（The Longest Day）」，六十年代荷里活推出有關這場戰役的電影，亦是以此作片名（中文片名為《碧血長天》），原來出自德國陸軍元帥隆美爾（Field-Marshal Erwin Rommel），當時德軍已認定盟軍會從西歐登陸，開闢新戰線，於是隆美爾便跟身邊的同僚說：「相信我，（登陸戰）頭24小時會是非常決定性……德國的命運便決定於此……對於盟軍，以及德國，這將是最長的一天。」（Believe me, Lang, the first twenty-four hours of invasion will be decisive...... The fate of Germany depends on the outcome...... For the Allies, as well as Germany, it will be the longest day.）



登陸日本來不是6月6日？

盟軍原定是於6月5日登陸諾曼第，但由於當日天氣和潮漲不似預期，令登陸日推遲一日。其實在6月6日，天色及潮漲高度還是不太理想，但盟軍不想再等下一次月圓，所以決定展開登陸行動。



因為諾曼第之役，讓美國在法國境內得到一幅領地？

因為諾曼第之役，令到300萬盟軍得以進入法國，最後成功解放巴黎。然而，盟軍也因此而傷亡慘重，單是登陸戰第一天，便有一萬多人陣亡，他們被就地葬在奧馬哈海灘的高地上。戰後，法國政府為了紀念美軍對諾曼第登陸做出的貢獻，將美軍安葬地點周邊總計70公頃（0.7平方公里）的土地永久贈送給美國，並賦予美國特別權力，成為美國位於歐洲的一塊領地，主權屬於美國，並由美國負責日常管理，這塊地位於法國下諾曼底大區卡爾瓦多斯省濱海聖洛朗鎮的東部，瀕臨奧馬哈海灘。