【深夜字聊】卵巢生水瘤　不宜懷孕

Q：本人33歲，已婚。長年有經痛問題，在婚前生過數次水瘤，婦科醫生處方避孕藥去抑制水瘤復發，所以婚前婚後一直都有避孕。因很想懷孕，於是停藥，但個多月後水瘤又復發，大約2cm，醫生說這情況下若懷孕期間水瘤變大就可能有風險。我想知道，這病症將會無了期影響生育的計劃嗎？

Miranda



A：水瘤一般為良性的，卵巢長出水瘤的成因是生理周期中，卵巢內有濾泡未有凋謝和排掉，繼續生長而形成。通常卵子沒受精，則卵巢內的濾泡會隨之萎縮，若濾泡反而長大，便會形成卵巢水瘤。



卵巢水瘤透過超聲波確診，若小於5cm，醫生會建議先服用避孕藥3個月，幫助排卵規律回復正常，定期檢查發現水瘤自動消失便不須繼續治療。但若水瘤超過3個月仍存在和變大，則須考慮以手術處理。



水瘤和懷孕某程度上形成對立，體積細小的水瘤一般對懷孕影響不大，甚至有時候水瘤會於懷孕初期自動消失。惟恐是某些水瘤的變異性實在太大，擔心它會在懷孕期間持續增大至十幾cm，與胎兒爭逐位置，導致需於胎兒較成熟穩定時，與主治醫生商量需否切除水瘤。



現在愈來愈多女性面對水瘤問題，有部分女性於服用3個月或以上的避孕藥療程後，排卵過程回復正常，不再長出水瘤。但亦有好些女性情況相近，服用避孕藥遏止了水瘤生長，但停藥之後，水瘤又生出來了。水瘤處於活躍時期，變異性高，此段期間不宜冒險進行生育大計。



理解你渴望盡快懷孕，但自行停藥確是太過急進，要注意的是醫生通常建議女性於停服避孕藥後的幾個月，應採用安全套數月，以觀察水瘤有沒有復發，以及採取化驗評估情況是否穩定和受控，才制訂計劃懷孕的時間表。此外，有不少女性同步向中醫求診，服用中藥療程醫治水瘤問題和調理身體。飲食方面忌吃四類食物，第一是忌吃蝦、蟹、羊肉等「發物」，第二是忌吃油膩、辛辣、葱蒜、酒精等刺激食物，第三是忌吃生冷食物，第四是忌吃凝血性和含激素的食物包括桂圓、紅棗、阿膠、蜂王漿等。



李偉儀