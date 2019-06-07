做人最重要「有腰骨」。



不過很多現代人因長期用電腦、下班又用手機，導致寒背。寒背除了引致背痛、肌肉勞損，長期無腰骨，背肌沒得到伸展和運用，肌肉變得鬆弛，筋骨會縮起來，久而久之脂肪全走到腰背。膀胱經是人體最大的兩條排水排毒通道，背部脂肪厚會壓迫膀胱經，造成排水排毒不暢、毒素堆積，易引致肥腫大肚腩。很多女生手腳纖幼，但看上去仍是腰粗小肚大，正與寒背背厚有關。



想即時減走肚腩，重點是矯正姿勢，增強背部肌力和伸展胸前肌腱，並配合做一些排毒養生、柔軟筋骨的療程。LMP、韓式養生等療程，透過真空負壓、熱力等，促進血氣運行全身，對暢通經脈、通淋巴、排毒祛水腫尤其有效，我稱為「內在」的養生療程；公司新出的拉筋鬆，則是一個儀器+人手的按摩，以按摩肌肉和筋，配合定點按壓穴位，達到伸展全身筋骨、治療肩頸和肌肉酸痛的效果，是「外在」的保健療程。內外養好身體，對於難以一時改變寒背壞習慣、沒時間運動的男士，尤其有效。



食療強化骨骼和補好腎也有助預防寒背。中醫認為腎主骨，腎為先天之本，主骨主髓。腎氣足，則筋骨得養，靈活有力。腎好能幫助骨骼生長，預防骨質疏鬆症。黑豆、黑木耳、黑棗等黑色食物，能補腎活血。我會將AK安康圓棗補茶和壯健補黑粉這兩款「補品」加在美式咖啡，日日飲一杯「特補咖啡」，能補氣血面色紅潤、滋肝補腎補腦。



每天應每隔15分鐘做簡單的拉筋運動，走動一下；有空的話就抽時間做養生舒展的療程，讓自己和頸椎脊柱輕鬆一下。腰骨好，肚腩自然走。



圓棗補茶：桂圓紅棗，溫氣補腎、養心安神，任何體質人士也適合。



壯健補黑粉：由多種黑色食材包括黑豆、黑棗、何首烏等製成，固腎益精、烏髮美肌，內外養腎藏精。



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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。



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