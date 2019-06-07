三界五行：風水應變　要識執生

追溯梳化的歷史，我們就可以明白，梳化並不只是一件座椅家具這樣簡單。由睡覺的床，演變成飲食、學習、辦公、交際、家庭生活的地方，甚至在皇帝的寢室、宮殿也少不了它。在風水而言，它已經涵蓋健康、壽命、福氣、文昌、官祿、財富、人緣、家庭、子孫後代。在人居環境而言，它又呈現了整個家庭的品味、修養、境界；也就是說，梳化是家居風水的重中之重角色，所以萬萬不可視作等閒。



睡床、辦公枱、書桌、餐枱、保險櫃都不宜橫樑壓頂，梳化一身兼數職，更應該避忌。睡床橫樑壓頂，受影響的只是一兩個人，梳化橫樑壓頂，就涉及全家了。但風水是風水，現實是現實，如果現實中的家居地方有限，橫樑壓頂的風水問題無法避免，換一間房子又不是容易的事情，那就要識得「執生」變通，給自己一條生路，方法很簡單，裝修的時候，造一個假天花，把壓頂的橫樑封閉遮蓋，就可以避凶趨吉了。



梳化必須要靠實體牆，實體牆的意思，是用泥水砌的磚牆，因為這樣的牆才是五行屬土，土就是靠山，人有靠山，才可以安穩，長者身壯力健，後生有貴人扶持。如果居住環境所限，梳化背後無實體牆依靠，只有板間牆，變通的方法是，在這板間牆貼五行屬土的牆紙，例如：牆磚圖案、山景。如果家居環境沒有實體牆或可以變通的板間牆，那就不宜考慮擺設梳化了。



方向宇