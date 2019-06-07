FoodieCurly鬈毛妹：黃金海岸掃夜市

香港人喜歡「掃街」，想不到來到澳洲的黃金海岸都有這個機會，這裏有個Miami Marketta，每逢周三、周五和周六都會開放 (周三只開約8攤檔，周五六則有約20攤檔)，讓你吃盡世界各地的街頭小食！



這天我周五來到，門口是酒吧區，十分熱鬧，再往內走，有日式、美式、中式、西班牙式、土耳其等各地美食，而且很多攤檔都有試食，我這個貪心師奶仔，當然試得就試，試對口味才買。



走了不久，看見一檔「Super Tender Calamari」，即點即炸，有試食，試一條，嘩，外層香脆，裏面真的超柔軟，馬上被征服，乖乖拿出銀包付款。再向前走，有牛肉試食，怎的又是這麼好吃？牛肉裏面帶有膠質，軟綿綿的又入味，再付款，幸好旁邊有位「畀錢仔」！之後我們再試吃了日本靚仔的炸雞和炸壽司，都很不錯，但因為不想吃飯太飽肚，所以選了炸雞。現場還有好多好吃的，如大排長龍的西班牙炒飯，即點即入爐的披薩等等，只恨肚子不夠大！



當然，也不是全部都合口味的，如土耳其冬甩，炸得圓碌碌，像粒白魚蛋，外面黏上了一層糖漿，甜得得，不太適合香港人口味；另一檔炸冬甩，外脆內軟，其實味道不差，但我嫌熱氣，還是只試沒買。



買好食物，可以拿到旁邊的座位去吃，周五晚人流很多，但場內共有逾650個座位，不愁要站着吃，部分位置還有冷氣，吃得舒服。夜市裏有小量的乾貨店，售賣成衣、手袋等等，不過數量不多，不要抱太大期望。



Miami Marketta

地址：23 hillcrest parade, Miami, Gold Coast, Queensland

開放時間：每逢周三17:00-22:00，每逢周五17:00-23:00，每逢周六16:00-23:00

官網：https://www.miamimarketta.com/

官方FB：https://www.facebook.com/miamimarketta/

