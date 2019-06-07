今晚食乜：鮮香醒胃　醃蝦泡菜水果

醃漬菜是韓國料理的經典代表之一，選材及醃漬方法視乎季節及天氣而定，踏入炎夏食材會以瓜果、鮮人參及海產為主。今日請來尖沙咀一間高級韓國餐廳的行政總廚謝江生師傅，教大家炮製一道醃蝦泡菜水果，可提升食欲。擅長炮製東南亞菜的謝師傅指，今天示範的醃蝦泡菜水果是韓國人入夏後常吃的開胃料理。新鮮海蝦先用辣椒粉及辣椒醬調味略醃，煎至半熟保持爽脆及鮮味。另將韓式泡菜切碎用來醃製瓜果，令水分豐富的蔬果，味道更豐富惹味鮮香。



材料：

泡菜 50克

海蝦 6隻

蜜瓜 2片

紅蘋果 半個

豐水梨 半個

青瓜 1條

韓式辣椒醬 1茶匙

韓式辣椒粉 1茶匙

菜油 少許

鹽 少許

梳打水 1罐

番芫碎 少許



做法：

1. 海蝦洗淨去殼，保留蝦尾殼；瀝乾水分後用鹽及韓式辣椒粉醃至入味。

2. 以菜油起油鑊，慢火煎香蝦肉至5成熟。待涼後混合韓式辣椒醬醃至入味。

3. 蘋果、豐水梨、蜜瓜及青瓜切塊，將蘋果及豐水梨放入梳打水中略浸。泡菜切碎，加入雜果及青瓜中拌勻略醃。

4. 在醃好的雜果及青瓜上面鋪上海蝦，灑上番芫碎即成。