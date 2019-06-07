營事檔案：蜜糖豆炒魚鬆　邊食邊減重　

常常強調即使進行減重計劃，都不一定要折損口腹之欲，蜜糖豆炒魚鬆正是一道美味的低脂之選，想食得健康又或者需要控制體重的人士，都可以考慮一下這個食譜。



【蜜糖豆脂肪含量低】

蜜糖豆味道清甜，口感爽脆，是不少人喜歡的蔬菜，其體積雖小，卻蘊含豐富營養價值。每一百克蜜糖豆含42卡路里，脂肪含量低，它的蛋白質含量比很多葉菜類或瓜類的蔬菜高，而且蜜糖豆含有豐富維他命A、B、C成分，維他命A可有效預防眼部疾病，維他命B可維持頭髮、皮膚的健康，並促進身體組織的生長，維他命C則可以延緩衰老，並提高人體的抵抗力。另外，蜜糖豆也含有鉀質和鈣質，鉀質可以幫助身體平衡水分，並有降低血壓之效，鈣質則可以維持骨骼健康。



【鯪魚肉優質蛋白質】

魚鬆主要的成分是鯪魚肉，鯪魚肉也是低卡之選，每一百克鯪魚肉約有97卡路里，減肥人士都可以選擇食用。鯪魚肉含有豐富優質蛋白質，含有所有人體必須胺基酸，充足的蛋白質攝取是能夠維持細胞的修補及更新，並能促進新陳代謝，蛋白質更是很多人體消化酶、激素等的原材料，有效維持生理功能。





【蜜糖豆炒魚鬆】

材料：

蜜糖豆 1碗

鯪魚肉 100克

蒜片 １瓣

薑片 2片



調味料：

麻油 2茶匙

胡椒粉 適量

生粉 適量

豉油 適量

糖 少許





做法

1.鯪魚肉先加入胡椒粉及鹽調味，煎香為魚餅後再切成一條條，備用。

2.蜜糖豆由角兩邊撕走老纖維，洗淨，備用。

3.蜜糖豆用白鑊炒一陣，再加入少許水焗約30秒，兜起。

4.熱鑊落油，加入蒜片及薑片，爆香之後加入蜜糖豆及魚餅條炒熟。

5.加入生粉及豉油整成的芡汁，埋芡即可。





吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。