直擊香港影音博覽　熱門產品逐部睇

香港影音界年度盛事，「香港影音博覽暨流動音響展」於6月7至9日一連三日於尖沙咀盛大舉行，今年已踏入第4屆，規模再次擴充，兩間酒店一共四層空間皆納入為博覽範圍，設有23間獨立展房、12個軟件附件銷售區、16個流動音響銷售區，更備有多間家庭影院示範房，包括由影音專家Alan Lee調校的11.2.4聲道4K UHD全景聲家庭影院系統、DTS:X Pro多聲道示範、過百吋4K大屏幕、最新薄屏電視，耳機產品、特價影碟唱片，就連入門貼地的經濟抵玩產品都一應俱全，只要你是影音迷就絕不能錯過。



在一眾示範中，最備受注目的無疑是由影音專家Alan Lee調校的2套11.2.4聲道4K UHD全景聲家庭影院系統，包括較平民化的Anthem，及專業環繞產品Trinnov。今次示範使用了加拿大Anthem AVM 60 11.2聲道環繞聲處理器、法國Trinnov Altitude 16環繞聲處理器、法國Devialet Expert Pro合併式放大器、Anthem MCA 325/ 525多聲道後級，而喇叭方面則採用加拿大Paradigm 旗艦Persona 7F前置和Persona C中置喇叭，與及專為今次展覽特別訂制之音箱和Paradigm旗艦級Signature天花喇叭，超低音為Paradigm SUB 2和Persona SUB。訊源方面為Oppo UDP 205 UHD Blu-ray播放機，再以最新推出Sim2 Nero 4S 4K HDR DLP投影機配合Severtson 135吋IMAX透聲屏幕播放影像。



日期：6月7日至9日（星期五、六、日）

時間：11:00am-8:00pm（Fri）／10:00am-8:00pm（Sat）／10:00am-6:00pm（Sun）

地點：富豪九龍酒店、帝苑酒店