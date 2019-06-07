本日日本：超好玩　動手砌多啦A夢情景

以製作古建築模型聞名的廠商Sankei，較早前推出了名為「多啦A夢 mini」紙工藝系列，玩法係用膠水將雷射切割的硬紙部件堆疊地黐貼起來，可組合成《多》的經典場面，只見製成品平面得嚟又富立體感，而且出品的比例及手工相當細膩，加上組裝時又可以過足手癮（難度一般，約2小時可組裝完成），所以甚獲好評。



而該公司日前宣布於6月30日推出該系列的第2彈，一共有5款情景，幾乎都是大家甚有印象的畫面，包括有記憶麵包、如果電話亭、胖虎獨唱會、竹蜻蜓及颱風的颱子。個人最推介的，莫過於胖虎獨唱會，製成品將胖虎的一臉自我陶醉，及大雄等人的受難表情傳神地表現出來，真係睇見都會心微笑！該系列現可於購物網站Amazon.co.jp預訂，發售日期為6月30日，各售2,808日圓（於網站購買會有折扣優惠）。



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