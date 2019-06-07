當魚子科研遇上藝術　底妝從此不一樣

化妝，本來就是一種藝術，如藝術家使用精準的顏料於作品一樣。所以深明此理的La Prairie特別從藝術美感取經，透過科研將高品質魚子箇中的精髓凝聚，並以科研結合色彩造諧，成功研創出一種高科技色素粒子，加入魚子精華底妝系列當中，為女士帶來舒適質感和矜貴妝效。各底妝產品的色調均可完美配搭不同膚色，而且互相融合及層疊塗抹，調節打造出不同妝感。



而今季新登場的魚子精華修護粉餅SPF 15 UVA/PA++及魚子精華絲柔蜜粉，便充分體現了魚子精華與色彩造詣互相融合的睿智。前者的柔滑易推質感，能塑造表面啞致、內裏透薄的妝效。獨特配方中含魚子精華和獨家專利活細胞複合物，能同步化妝和滋養女士的細嫩肌膚。加上糅合多種高科技色素粒子與矜貴粉底質感，並兼具SPF 15/PA++防曬效能，能好好保護肌膚免受紫外線侵害。至於後者，亦同樣具護膚及提亮功效，更可長時間固定妝容，維持自然亮麗、不泛油光的漂亮妝感。



值得一讚的是兩款底妝新成員均採用了鈷藍與銀色作包裝設計，感覺瑰麗優雅。而最讓人加分的包裝設計同時考慮了用家的需要，例如粉餅的粉盒特別以方形設計以便用家緊握手中，兼且設有兩面鏡子（一面是普通鏡子，而另一面是放大鏡），讓女生可更仔細上妝；而蜜粉瓶子的內蓋則採用獨有的關閉系統，以確保釋出適當的使用量，將細緻的蜜粉完好保存。種種設計都盡顯品牌的細心周到，夠晒貼心！