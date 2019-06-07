今夏必着　花碌碌夏威夷恤

當大家以為花碌碌又誇張的夏威夷恤只是叔父輩的夏天制服時，外國潮人們已成功化腐朽為神奇，將它變成今夏型格潮服，而且襯法更係變化多端、好易配搭，由紳士優雅到性感悠閒Look都有，風格絕對層出不窮，睇完真係好想即刻去入貨！



【女子組】

<悠閒Hea着>

要帶出夏威夷恤那種輕鬆懶洋洋的Hea爆感覺，最好玩近年大熱的Pyjamas Look着法，即係恤衫襯同款闊腳褲或撞Print花褲。恤衫最好係鬆身剪裁，着嗰陣唔好攝衫腳，就能帶出輕鬆感覺。不過Hea得來都要型先得，建議鞋款揀番高踭鞋、較華麗款的涼鞋或波鞋，否則會似落街買餸街坊裝。



<性感夏日>

家陣潮女們都愛玩跌膊性感，着夏威夷恤一樣得，裏面襯件小背心甚至是Bra Top，又或者玩Deep V中間大開露出Bra Top都可以。不過留意下身最好襯較長身及膝裙、裙褲或Skinny Jeans，襯性感熱褲或迷你裙會令成個打扮好Cheap。

<復古修身>

這是最容易Handle的夏威夷恤裝扮，打結不只係依家最Hit着法，更有修腰效果又可以拉長身形，又迎合懷舊熱潮。襯短褲、短裙、窄褲、闊褲全部都得，得咗！



<優雅型女>

想化身優雅夏威夷女郎，着恤衫最好Button Up，或以Layering配搭。最穩陣當然是Tuck In攝衫腳，再襯及膝裙和皮鞋，去營造Dress Up效果。

【男子組】

<紳士度假>

令身面料或恤衫內襯Tee，下身襯Chino Pants或西褲，腳踏布鞋或波鞋，再襯埋草帽就非常有夏日度假Feel和優雅紳士氣派。



<創意層層疊>

講創意和Layering着法，日本潮人真係冇得輸。可嘗試將夏威夷恤「着一半」打個結，再撞件鮮色短袖Tee，創意爆燈又不難Carry；又或以深色設計外披Sharp醒夏威夷恤，則懶洋洋得來帶點Rock味。