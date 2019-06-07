遊古蹟　感受我城傳奇

歷史賦予一個城市傳奇的個性，令居民引以為傲。對香港的歷史，自問認識多深？由即日至7月31日舉行的「2019古蹟周遊樂」，雲集24幢曾經或現時仍作宿舍用途的法定古蹟及已獲評級的歷史建築，大家可於特定開放時間前往參觀，了解其歷史和建築風格。



在24幢歷史建築中，部分仍保留作職員或學生宿舍用途，如位於西貢清水灣道的香港三育書院。1937年中日戰爭爆發，廣州的華南三育研究院遷往香港並需設立永久校舍，初期研究院暫設於沙田，後來於清水灣道現址興建永久校舍，即現今香港三育書院。書院內首八幢建築由朱如達長老設計，現時校內仍保留其中五座，其中的男生宿舍及教員宿舍等，將成為是次活動的參與歷史建築。



【變身社會服務平台】

其他參與的歷史建築，則已活化為推廣自然生態、孕育藝術創意及提供社會服務的平台，如前身為西環濾水廠平房、職員宿舍及工人宿舍的建築群活化而成的龍虎山環境教育中心。該建築群的歷史可追溯至香港首個水塘──薄扶林水塘的興建。西式大宅原名White Cottage，建於1906年，最初用作負責監督九廣鐵路興建工程的經理住所；1920年代初曾作為大埔鄉校督學的宿舍。自1999年起，現址由香港家庭福利會租用作全港首間家庭退修中心，名為崇德家福軒，舉辦專題日營、宿營和興趣小組活動，以及提供場地借用服務予其他註冊非牟利社會服務團體。