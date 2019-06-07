青森弘前市　蘋果花開迎夏

即使你沒到過日本青森縣，也一定知道青森名物，非爽口青甜的青森蘋果莫屬。雖然8月至11月才是蘋果收成期，但初夏來到日本蘋果產量第一的青森，於日本最大公營蘋果園「弘前市蘋果公園」，在面積達5.2公頃大的蘋果樹林當中，正開滿清雅的白花，出奇地壯觀。要知道全球蘋果品種，有多達1.5萬個之多，單是日本就有2,000種，而總產量佔了全國一半的青森，單此公園一處種植的1,300棵蘋果樹中，就已包含了80個品種，包括常見的富士、王林、津輕、喬納金等，可算相當難得。



這園中還有個小山丘，雖只高83米，卻在江戶時代原來曾歷盡無情炮火，如今跑上山丘頂，便可俯瞰整片公園的蘋果林，配上有「津輕富士」美稱的岩木山背景，蘋果花海更見動人。本為教育大眾蘋果知識、振興當地而興建的弘前市蘋果公園，自2002年開園起，便設有生產體驗區，全年免費開放參觀，除可見識到到整枝、除果（除去多餘的）、套袋及剪葉等種蘋果手法外，在8月至11月中期間來公園，更採摘蘋果活動可體驗，你大可邊摘邊吃，收費以每1kg 200日圓（約HK$15）計算，能飽吃園中新鮮多汁、爽口清甜的青森蘋果，真是十分划算。



鳴謝：星晨旅遊、青森縣觀光國際戰略局、Aplex Fruit



弘前市蘋果公園

地址：青森縣弘前市大字清水富田字寺澤125

開放時間：9:00am-5:00pm

門票：免費

網址：http://www.city.hirosaki.aomori.jp/ringopark/index.html