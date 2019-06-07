【偶像結婚了，新人不是我】那些年令人心碎的婚訊

粉絲就是如此奇怪的生物，明明希望偶像能覓得幸福，但一聽到偶像婚訊，又總是失望心碎居多。甫踏入令和，日本藝壇即有兩件令大家震驚的婚訊傳出，不知大家心情平服了沒有？其實男神女神也是人，結婚本是平常事，今天便為大家細數多年的經典婚訊，回味那些心碎的時刻。



【昭和年代】

三浦友和與山口百惠

年份：1980年

震驚度：5（10分為滿分）

心碎度：10

昭和年代最轟動的婚訊，一定是這一件！雖然山口百惠早在1979年已經公開與三浦友和的戀情，不過大家還是接受不了事業如日中天的山口百惠竟然真的嫁給名氣比她差很多的三浦友和，更令人接受不了的，是山口百惠結婚後還要完全脫離娛樂圈，當一個全職的家庭主婦，相信那年不少少男都視三浦友和為人民公敵！不過，山口百惠多年抵得住無數誘惑，說過不復出就不復出，也實在令人佩服！而三浦友和逐漸成為實力派演員，也為自己爭了一口氣。



神田正輝與松田聖子

年份：1985年

震驚度：9

心碎度：6

要數八十年代的偶像女歌手，幾乎不出松田聖子與中森名菜二人，而二人的戀愛生活也相當精彩。其中松田聖子在出道的第二年，已發誓要和鄉裕美結婚，但據傳鄉裕美反對松田聖子婚後繼續演藝事業，也有說是因為松田聖子母親反對，最終二人分手收場，分手後還召開記者會，松田聖子表明下輩子也要與鄉裕美再續姻緣。但一個月後，她竟然宣布嫁給比她大12歲的神田正輝，震驚全日本，也讓人看到松田聖子「善變」的一面！兩人更斥巨資打造華麗的婚禮，可惜這段婚姻只維持了12年，到1997年便離婚收場了。



【平成年代】

木村拓哉與工藤靜香

年份：2000年

震驚度：7

心碎度：10

木村拓哉與工藤靜香，前者是日劇天王兼著名偶像，後者也是著名偶像歌手，二人（至少當時）都顏值極高，被視為天造地設的一對。二人在1999年正式拍拖，到了2000年便決定結婚，當時木村只不過28歲，在偶像來說絕對是早婚，當時木村在SMAP的巡迴演唱會上公布：「雖然我知道這樣很任性，但我要結婚了！」即時令全場粉絲叫聲不斷，後來木村在記招上，說到要迎娶懷孕的女友，記者問是否工藤靜香嗎？木村堅定地說：「除了她，還有誰啊？」又為他贏了不少好感數！



中村獅童與竹內結子

年份：2005年

震驚度：9

心碎度：8

不少男生對《藉着雨點說愛你》這齣電影都又愛又恨！愛的是這套電影讓人看到竹內結子最美的一面，恨的是這套電影竟然撮合了戲中的男女主角。在不少人眼中猶如女神，剛剛在《Pride》中與木村合作的竹內結子，最終竟然下嫁給其貌不提的中村獅童，而且還要是奉子成婚！！！你說男生們怎能接受？可恨的是，中村獅童娶得美人歸，還要不心足，2006年中村獅童涉嫌酒後駕車，又不理交通燈號而被警察局拘留，更被傳媒發現女星岡本綾當時也在車上，竹內結子與中村的婚姻即時亮起紅燈，並於2008年正式離婚。



福山雅治與吹石一惠

年份：2015年

震驚度：9

心碎度：9

很多人以為，福山雅治是永遠不會結婚的，但他在2015年突然宣布迎娶比自己小13歲的日本女演員吹石一惠，「不婚族」神話破滅，的確令人很突然！很多人都覺得，吹石一惠樣貌不夠美，演藝生涯也沒甚成就，配不上福山，更有人預言這段婚最多維持半年！不過，觀乎曾與福山傳過戀聞的女星，例如內田有紀等，都擁有魔鬼身材，這樣看來，吹石一惠也很符合福山的條件！雖然二人曾傳出過離婚的消息，但至少這一刻，這段婚姻還是得以維持下來！



山本耕史與堀北真希

年份：2015年

震驚度：7

心碎度：8

在新一代的女星來說，堀北真希是頗具觀眾緣的一位，本來前途無限，但竟然在2015年突然與資深男星山本耕史閃婚，傷透不少宅男心！原來堀北真希有一位交往多年的男友，但二人對於結婚問題意見不合，而在2015年初分手，剛巧堀北與山本耕史在舞台劇《咆哮山莊》合作，一直對堀北真希有感覺的山本耕史便展開積極追求，二人從交往到結婚，僅僅2個多月而已，速度之快，可能打破日本女星們閃婚紀錄呢！



DJ NON與蒼井空

年份：2018年

震驚度：8

心碎度：7

AV女優想嫁得如意郎君，其實比一般女優更加難，原因，你懂的……所以當「屬於大家的」蒼井空宣布下嫁DJ NON時，的確令不少人錯愕不已！當她談及老公時，甜蜜地寫道：「他不是帥哥，也沒有錢，但是，他接受了我以前的工作。」這番說話的確打動了不少人，相信不少受蒼井空老師「啟蒙」過的男生們，也會為她得到幸福而感安慰吧！



【令和年代】

山里亮太與蒼井優

年份：2019年

震驚度：7

心碎度：8

蒼井空也結婚了，其實蒼井優結婚大家也不會太驚訝，驚訝的可能是她竟嫁給被視為醜男的山里亮太而已，因為被指為「魔女」的蒼井優，過去緋聞男友幾乎清一色是型男，想不到這次變化如此大！但觀乎記者會中山里亮太為新婚妻子辯護的說話：「我知道大家都會擔心嘛，剛才大家還出現了『魔女』這樣的詞彙形容。我自己是一點都不擔心，可能因為大家所看到、所想像的蒼井小姐，和她只對我展現的蒼井小姐是不同的。真實我眼中的她是非常純粹美好、吃到美味食物就會開心大笑、難過時放聲大哭。」真的Man爆啊！若我是蒼井優，也會很冧啊！



Akira與林志玲

年份：2019年

震驚度：10

心碎度：7

林志玲結婚不會令人意外，但林志玲嫁給日本男星Akira，相信大家都估佢唔到！畢竟二人語言不同，也沒有洩露過拍拖的消息，雖然日本傳媒稱之為「美男美女」的組合，但相信不少華人，還是覺得她跟言承旭最登對啊！