男士深夜：食過五月糉　熱話為你送

【地靈人美：性感桃花 倫敦變淑女】

我終於明喇！英國童謠《London Bridge is Falling Down》最後嗰句「My Fair Lady」，原來係指女優凜音桃花呀！當然係講笑啦，阿妹早前去咗倫敦旅遊，更喺倫敦塔橋（Tower Bridge）留倩影……

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【靚人靚景：忍野沙羅 碧波蕩漾遊關島】

數數手指好快又到暑假，雖然放暑假對打工仔嚟講係奢侈咗少少，但係想去旅行都唔係冇可能，一於交個波畀超人氣寫真女郎忍野沙羅，等佢帶大家去關島玩番轉啦！忍野沙羅氣質綺麗，雙眼電力驚人，而更令寫真迷神魂顛倒嘅係胴體白滑幼嫩。

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【決性11點：超美神眾籌出寫真 展現最後魅力】

自從有「超美神」之稱嘅女優神咲詩織，喺早前宣布將於今年12月引退後，粉絲除咗不捨，同時亦非常期待佢套告別作，原來詩織仲籌備拍攝告別寫真集添。呢本引退紀念寫真集尚未定名，現於日本眾籌網站「Campfire」集資中……

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【決性11點：大阪風俗店 必殺服最強指標】

「童貞必殺服」係泛指各種露出度極高嘅服裝，當中最為著名嘅莫過於高領開胸大露背嘅針織毛衣。雖然童貞必殺服夠養眼，但對男士嚟講，現實中卻難有一睹嘅機會。唔緊要，日本有間位於大阪嘅風俗店「Puru～ぷる～」，就以各種童貞必殺服嚟征服男士。

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【決性11點：超可愛牙醫護士 突然好想洗牙！】

提起正妹護士，大家都會想既是護士又是Coser的桃月梨子，但原來可愛的白衣天使不只有她，最近大熱的西原愛夏都有相似的背景，原來西原愛夏的父親本身就是牙醫，她自細就憧憬牙醫科，所以就入讀了牙醫科學校，並取得牙齒科衞生師的執照……

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【決性11點：寫真女優踩過界 身價達300萬日圓！】

有「世界標準身材」同「AV界超級新人」之稱嘅永瀨未萌，喺6月8日分別於日本嘅秋葉原同外神田嘅一間書店舉辦簽名會，頭場於正午舉行，而書店嗰場則喺下午5點進行。

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