香港估估吓：1987年清潔香港廣告　主唱係……

問：「清潔香港，人人有責」原來只流於「口號」，因為香港鼠患問題愈來愈嚴重

，過去十一年間政府燒近十七億元公帑防治鼠患，但有傳媒翻查食物環境衞生署滅鼠往績，前年透過捕獲及毒殺方法收集了四萬一千多隻死老鼠，若以每年滅鼠平均開支一億五千萬元計算，政府滅殺一隻老鼠成本高達三千七百元，而派給香港市民都只不過是四千元。但你又知唔知，80年代單憑一首歌曲就可感染全港市民自發「清潔香港」，你有冇聽過呢？



答案：

80年代政府宣傳片陣容對比今日電影「卡士」還要勁！這個1987年播放的「清潔香港」廣告片，由「樂壇校長」譚詠麟擔正，片中更有多位群星參與演出，包括許冠文，葉蒨文、羅慧娟、陳慧嫻及李麗珍等，而宣傳片主題曲《一於響應》歌詞改編自大碟《再見吧！？浪漫》的單曲「傾我今生」。歌曲旋律輕快，歌詞簡單易記：「趕走污穢 盡力盡本份，香港清潔 理想家鄉，家家響應 衷心響應，悉心響應 清潔香港」每一位香港市民都耳熟能詳。

其實清潔香港運動最早可以追溯到1948年，由當年政府設計「平安小姐」呼籲市民注意家居清潔、防治蚊患，以及吃飯先洗手等衛生習慣。到70年代，宣傳主要針對年輕人。更設計出人見人憎的「垃圾蟲」。當時成效不俗，但到2000年1月1號，時任特首董建華推行市政服務改革，市政總署同區域市政總署合併重組，變成康樂及文化事務署同食物環境衞生署。數據顯示，政府過去十一年花費十六億七千萬元防治鼠患，但香港的鼠患問題卻更趨嚴重，即使政府跨部門展開為期三個月的全城清潔運動，加強公眾教育和檢控違例棄置的垃圾，但相關工作只是重複過去手法，成效極低。



網址：https://www.youtube.com/watch?v=CIFleUARIdw