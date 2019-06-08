【玄之又玄】望B成才　小心改錯名

近來娛樂圈傳出唔少喜事，不止謝婷婷生了豬BB，連張美妮都在社交網宣告B女出世了，恭喜恭喜！講開生BB，今年真係幾多BB豬出生，因為坊間一直流傳豬年出生的BB特別有福氣，會帶着財氣和貴氣而來，性格又聽話易教，毋須父母操心……不過，多人出生的年份，讀書競爭零舍激烈，想幫BB成才，就要由改名入手！



【改名4大禁忌】

俗語有云：「唔怕生壞命，最怕改壞名！」事實上，名字對個人運勢有一定影響，改個易記的好名，不但有利人緣，還可帶旺運勢。以下是改名的4大禁忌，身為父母要多加留意啊！



1.忌用長輩名

舉例BB的伯父叫「志傑」，BB的名字不適宜再用「志」或「傑」來起名，讀音相同的字如「杰也要避免，因為使用長輩的名字為名，會被視為對長輩不敬。



2.忌用貶義字

替BB起名是一種期望，例如想孩子身體健康，可用康、健、強等；換言之，命名應避免用貶義字，某些姓氏如吳、毛、畢等，要留意諧音問題，改名用字要小心，以免有反意，引起別人的嘲弄和諧謔，造成不必要的困擾，最明顯的例子是「吳美麗」（唔美麗）。



3.忌用難讀字

名字難讀，人家不懂得唸，自然不會主動叫你，人緣運亦會下降，甚至為生活帶來不便與麻煩，所以改名時，切勿用一些冷僻的字。再者， 筆畫太複雜，也不是好事，一來難寫，二來容易被人寫錯，運氣難免受到影響。另外，要留意姓名的讀音是否順耳，例如姓氏是仄聲，最好名字有平聲，否則叫起來就不夠響亮。



4.忌性別錯配

改名不能忽視性別因素，BB仔宜選用男性化的字，如堅、強、俊、偉等等，BB女則適宜用儀、怡、倩、茵等女性化的字。要是男生改了一個女性化的名字，容易被人取笑之餘，潛意識或性格好可能也會受到影響，連帶感情運都會受到影響！

