三界五行：梳化擺設　影響財運

梳化之上，不宜用刺眼的射燈，以免令主人焦躁不安，尤其是患有高血壓、心臟病、精神緊張的長者。如果在夜間閱讀或檢查小朋友作業而需要增加照明，可在長梳化兩邊各擺設一盞座地燈（兩旁有小櫃的可用枱燈），燈泡用柔和的暖光。梳化上及兩旁切勿擺設刀槍劍戟，以免對這個家庭構成威脅，影響健康運和財運。



梳化向家居大門或向洗手間，都是散財格局，前者不能藏風聚氣，主人變成看門人；後者藏聚的並非好風和財氣，主人則變成看廁所。



梳化背窗，等於瞧不起財神，結果導致發財艱難，散財容易，是漏財格局。梳化望窗，窗外所見並非墳場、安放骨灰龕場所、監獄、行車天橋的轉彎位、大煙囪，而是開揚的景物，就是招財格局，尤其是窗外可望見湖、海、江、河、水塘、水池，更是好上加好，不過，瀑布的水迎面而來，由於水流湍急，難以聚財。



在實際環境中，客廳的梳化既要背靠牆，又要面向大窗，非常少見。但如果是豪宅或較大單位，主人喜歡梳化望窗外美景而又捨不得背靠實體牆，「熊掌與魚」只可二選一，有一個兩全其美的方法，就是在不靠牆的長梳化背後，擺設一個地櫃，地櫃背與長梳化背，背靠背，地櫃的高度稍為比主人坐下來的頭頂高少少，而地櫃頂上擺設五盆泥種的常綠觀葉植物（切勿用有刺植物），這就等於有了靠山。



方向宇