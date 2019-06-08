荷里活廣場　漫遊台灣好樂園

香港人生活忙碌，未必經常有機會親子同樂，不妨就近去台灣走一轉，大大小小的主題樂園必定可以令你重拾童心。台灣觀光局駐香港辦事處特別邀請台灣觀光遊樂區協會，率領台灣最具人氣的9個主題公園代表來港，今個周末一連三日於鑽石山荷里活廣場舉行「2019台灣小鎮漫遊─好樂園美食節」，和大家介紹2019年樂園的精彩活動，以及獨家折扣及優惠。



台灣觀光局香港辦事處施宗泓主任表示，台灣的主題樂園的CP值非常高，在香港只夠一個人入場的價錢，在台灣已足夠全家人去玩。樂園有很多特色，例如自然、探險、教育、文化等都有，去樂園玩之後可以順道到周邊的小鎮漫遊，節目豐富有趣。嘉年華的活動豐富，例如在劍湖山世界主題樂園可以體驗手沖台灣咖啡及手磨咖啡豆、在小叮噹科學主題樂園試玩空氣砲、在小人國主題樂園拼砌獨角仙模型、在泰雅渡假村體驗手工藝編織等等。工作人員都落力地為大家介紹樂園特色，玩遊戲更可以贏到精美禮品。



行到肚餓，「美食區」提供來自南投魚池鄉日月潭區的六大風味美食。包括香菇茶葉蛋、香菇包、香菇雞湯、香菇肉燥飯等，配以一杯香醇濃郁的日月潭紅茶或精品咖啡，真係超級滿足。想免費享用以上美食？只需憑儲印遊戲卡走勻各參展單位，收集十個蓋章就可以試食其中一款。你亦可以選擇參加維格鳳梨酥製作、彩繪萬花窗或幸運編織手環工作坊，或者在「VR體驗區」用高科技感受不一樣的台灣。此外，會場有多間旅行社推出限定旅遊套票和優惠，大家可以最抵價錢玩盡台灣熱點。



2019台灣小鎮漫遊─好樂園美食節

日期：2019年6月7日至6月9日

地址：鑽石山荷里活廣場一樓明星廣場

時間：12:00p.m-7:00p.m