【Food Stop】又到荔枝季節

我美食婷識飲識食，深明不時不吃的道理，對時令食材更是情有獨鍾。最近必食水果推介當然是荔枝，每年6月開始，廣東一帶就會有不同品種的荔枝輪住當造，甜度、水分及口感都有所不同。我每年都會趁這期間試勻不同品種，今日趁機介紹幾種大熱荔枝畀大家。



妃子笑是最早熟的品種之一，又名玉荷包，富有平衡的酸甜味，果肉素紮實呈臘白色，愈新鮮的話，果皮就會愈青綠。妃子笑以外，白糖罌亦是6月開始當造。白糖罌又名蜂糖罌或中華紅，果肉爽脆、味道清甜。屬廣東省內最優質的早熟品種，據說至少有1千3百年的栽種歷史。顆粒比較大，肉厚，但由於糖分高，不宜多吃，入貨時最好挑選一些連枝葉的款式，相對較為新鮮，並宜盡快食用。



很多人愛挑選一些核小的品種來食用，如桂味及糯米糍，兩款都屬核小肉厚的品種，其中桂味富陣陣桂花香氣而得名，故又有桂枝、帶綠之稱。皮薄肉多兼核小，甜味適中又淡淡花香，是不少年長一輩至愛之選。至於糯米糍，體積是荔枝品種中最大的，外皮呈鮮紅色，皮薄多汁，果肉厚而核極小。吃起來甜如蜜糖般，肉質軟綿無渣，故被譽為荔枝中的極品。由於這兩款荔枝皮薄多汁，選購時要留意表皮有沒有破損，以及果實要夠圓渾飽滿，代表新鮮及多汁。



最後是黑葉，黑葉屬荔枝中最粗生的品種，因枝葉呈深綠近黑色故而得名。雖然黑葉果核大但勝在多汁清甜，加上價錢比桂味及糯米糍便宜，不乏忠實粉絲追捧。而且，黑葉是最多產的荔枝品種，收成多易囤積，為免選購到「存貨」，購買時，要避免一些枝葉太乾或果實變黑的款式，代表不夠新鮮及存放太久。