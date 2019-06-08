《AUDREY by Bob Willoughby》　不朽的女神風采

1962年的6月7日，《珠光寶氣》（Breakfast at Tiffany's）正式在香港上映，不少影迷都視此為柯德莉．夏萍（Audrey Hepburn）最具代表性的電影，當中的經典華麗黑裙造型更是永恒的時尚標誌。霎眼間，Audrey已離開了我們26年，然而，這位一代女神的優雅氣質和高尚人格從未被遺忘，F11攝影博物館為了紀念Audrey的90歲冥壽，特意舉辦《AUDREY by Bob Willoughby》攝影展，藉着90幅大師級攝影作品，回顧Audrey戲裏戲外的風采。



在樓高3層的展示空間內，觀者除了可找到電影《翠谷香魂》、《雙姝怨》、《巴黎假期》、《窈窕淑女》及《儷人行》的精彩劇照外，亦可看到柯德莉．夏萍在片場內外被捕捉的模樣，以及日常生活照，無論是她與兒子玩樂的家庭照，或是抱着小鹿逛公園的畫面，相信都看得影迷津津樂道。博物館館長蘇彰德（Douglas）指，Bob在1953至66年間一直跟隨Audrey拍攝，彼此建立了深厚的情誼和信任，亦因此能捕捉到她的喜怒哀樂。「例如在《窈窕淑女》的拍攝首日，被大批攝影師包圍的Audrey回頭看到Bob，馬上展現了喜出望外的笑容，Bob亦隨即捕捉了這個有趣畫面。」



攝影展開幕以來，吸引了不同國籍、年紀的觀者，甚至有一位年輕人在欣賞照片後驚嘆：「我從未見過一位如此漂亮的女生」，可見這位女神的跨年代魅力，而Douglas更欣賞的是其美麗的靈魂。「Audrey之所以能夠成為全球化的天王巨星，其華麗氣派和精湛演技固然是重要原因，而她的內在美更是難能可貴。她在童年時曾經歷饑荒，據說3天才吃1次飯，亦要以鬱金香球根充飢；但她在成名後並沒有忘記這段回憶，更在晚年擔任聯合國兒童基金會的親善大使，探望第三世界的貧苦兒童，為他們在黑暗中帶來曙光。」Audrey的傳奇人生，的確花上萬語千言都未能說畢，就讓我們在這90幅相片中慢慢咀嚼。



《AUDREY by Bob Willoughby》

日期：即日至7月27日

地點：香港跑馬地毓秀街11號F11攝影博物館