《AUDREY by Bob Willoughby》 不朽的女神風采

F11攝影博物館館主Douglas舉辦《AUDREY by Bob Willoughby》展覽,展出由知名美國攝影師Bob Willoughby操刀的90張柯德莉.夏萍照片。(盧展程攝)

1962年的6月7日,《珠光寶氣》(Breakfast at Tiffany's)正式在香港上映,不少影迷都視此為柯德莉.夏萍(Audrey Hepburn)最具代表性的電影,當中的經典華麗黑裙造型更是永恒的時尚標誌。霎眼間,Audrey已離開了我們26年,然而,這位一代女神的優雅氣質和高尚人格從未被遺忘,F11攝影博物館為了紀念Audrey的90歲冥壽,特意舉辦《AUDREY by Bob Willoughby》攝影展,藉着90幅大師級攝影作品,回顧Audrey戲裏戲外的風采。



在樓高3層的展示空間內,觀者除了可找到電影《翠谷香魂》、《雙姝怨》、《巴黎假期》、《窈窕淑女》及《儷人行》的精彩劇照外,亦可看到柯德莉.夏萍在片場內外被捕捉的模樣,以及日常生活照,無論是她與兒子玩樂的家庭照,或是抱着小鹿逛公園的畫面,相信都看得影迷津津樂道。博物館館長蘇彰德(Douglas)指,Bob在1953至66年間一直跟隨Audrey拍攝,彼此建立了深厚的情誼和信任,亦因此能捕捉到她的喜怒哀樂。「例如在《窈窕淑女》的拍攝首日,被大批攝影師包圍的Audrey回頭看到Bob,馬上展現了喜出望外的笑容,Bob亦隨即捕捉了這個有趣畫面。」



攝影展開幕以來,吸引了不同國籍、年紀的觀者,甚至有一位年輕人在欣賞照片後驚嘆:「我從未見過一位如此漂亮的女生」,可見這位女神的跨年代魅力,而Douglas更欣賞的是其美麗的靈魂。「Audrey之所以能夠成為全球化的天王巨星,其華麗氣派和精湛演技固然是重要原因,而她的內在美更是難能可貴。她在童年時曾經歷饑荒,據說3天才吃1次飯,亦要以鬱金香球根充飢;但她在成名後並沒有忘記這段回憶,更在晚年擔任聯合國兒童基金會的親善大使,探望第三世界的貧苦兒童,為他們在黑暗中帶來曙光。」Audrey的傳奇人生,的確花上萬語千言都未能說畢,就讓我們在這90幅相片中慢慢咀嚼。



《AUDREY by Bob Willoughby》

日期:即日至7月27日

地點:香港跑馬地毓秀街11號F11攝影博物館