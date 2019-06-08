Hermès High Jewelry　奢華線條美

Hermès向來都有推出珠寶系列，然而極奢華的High Jewelry高級珠寶系列在香港較為少見。最近品牌罕有地在香港舉行大型高級珠寶發布會，展出最新高級珠寶系列Enchaînements libres。此發布會最特別之處是在神秘的全黑空間內，透過兩位男女舞蹈員的演出，帶出最新珠寶系列中連繫、束縛、自由奔放及愛等的設計概念，正好貫徹品牌的藝術風格。最後十多名模特兒進場，以全黑裝扮示範高級珠寶系列，凸顯珠寶的獨特線條及形態。



由品牌珠寶創作總監Pierre Hardy設計的Enchaînements libres高級珠寶系列，設計靈感源自Hermès以生產馬具起家的歷史和源遠流長的鏈飾製作技術。鏈節經過精雕細琢，化成象徵神采、姿態和情感的獨特形態，並深入探索珍貴金屬的可塑性和鏈條的靈活性。每個接觸點的微小細節都經仔細推敲，完美符合人體曲線，讓金屬與身體彷彿合而為一，讓每個動作彷彿擺脫枷鎖，展現奔放力量。鏈節珠寶造型層出不窮，以玩味手法設計出不對稱的結構、以扭繩狀鏈節為設計藍本、將不同形狀的鏈節拉長及延伸、甚至是設計出獨特的鏈中鏈結構等，大膽前衞，打破大家常見的高級珠寶設計框框。各式頸鏈、耳環及手鈪等主要以白金、玫瑰金、黃金及鑽石鑲金而成，部分再鑲有蛋白石、藍寶石、翡翠等顏色寶石，帶到鏈條靈活多變的特質。