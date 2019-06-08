幫椰子解體　椰子迷一定要學

椰子雖然算不上人見人愛，但食法卻相當多元化，直接食椰子肉又得，飲椰子水亦可，還可以加工製成椰奶、椰絲等美食，椰子油有營養之餘更有護膚功效，可見奇貌不揚的椰子相當萬能。如果你也是椰子Fans，就要看看IG＠alphafoodie分享的這段短片，除了教大家自製真材實料的椰子朱古力棒之外，過程中還會學到處理椰子的技巧，以後處理椰子自然更得心應手。

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材料：

椰子蓉 3杯

椰油 1/3杯

楓糖漿 1/3杯

雲呢拿精 1茶匙

鹽 1/2茶匙

朱古力 1杯



做法：

1. 先在椰殼上戳出小洞，用杯子盛載椰汁。

2. 把椰子切開一半，挖出果肉。

3. 刨走椰子皮，將一半椰肉切片，另一半磨成蓉。

4. 用攪拌機拌勻椰子蓉、楓糖漿、鹽、椰子油及雲呢拿精，放入模具壓實定形。

5. 取出椰子棒並淋上朱古力醬，冷藏即可享用。