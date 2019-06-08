幫椰子解體 椰子迷一定要學
2019年06月08日 18:30
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朱古力棒的餡料用新鮮椰子蓉及椰油混合而成，以楓糖漿代替沙糖更健康，真材實料又好食。（互聯網）
椰子雖然算不上人見人愛，但食法卻相當多元化，直接食椰子肉又得，飲椰子水亦可，還可以加工製成椰奶、椰絲等美食，椰子油有營養之餘更有護膚功效，可見奇貌不揚的椰子相當萬能。如果你也是椰子Fans，就要看看IG＠alphafoodie分享的這段短片，除了教大家自製真材實料的椰子朱古力棒之外，過程中還會學到處理椰子的技巧，以後處理椰子自然更得心應手。
https://www.instagram.com/tv/ByVVkWWAkY2/?igshid=yyiybpholzdt
材料：
椰子蓉 3杯
椰油 1/3杯
楓糖漿 1/3杯
雲呢拿精 1茶匙
鹽 1/2茶匙
朱古力 1杯
做法：
1. 先在椰殼上戳出小洞，用杯子盛載椰汁。
2. 把椰子切開一半，挖出果肉。
3. 刨走椰子皮，將一半椰肉切片，另一半磨成蓉。
4. 用攪拌機拌勻椰子蓉、楓糖漿、鹽、椰子油及雲呢拿精，放入模具壓實定形。
5. 取出椰子棒並淋上朱古力醬，冷藏即可享用。