幫椰子解體　椰子迷一定要學

2019年06月08日 18:30
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    朱古力棒的餡料用新鮮椰子蓉及椰油混合而成，以楓糖漿代替沙糖更健康，真材實料又好食。（互聯網）

    椰子雖然算不上人見人愛，但食法卻相當多元化，直接食椰子肉又得，飲椰子水亦可，還可以加工製成椰奶、椰絲等美食，椰子油有營養之餘更有護膚功效，可見奇貌不揚的椰子相當萬能。如果你也是椰子Fans，就要看看IG＠alphafoodie分享的這段短片，除了教大家自製真材實料的椰子朱古力棒之外，過程中還會學到處理椰子的技巧，以後處理椰子自然更得心應手。
    https://www.instagram.com/tv/ByVVkWWAkY2/?igshid=yyiybpholzdt

    材料：
    椰子蓉 3杯
    椰油 1/3杯
    楓糖漿 1/3杯
    雲呢拿精 1茶匙
    鹽 1/2茶匙
    朱古力 1杯

    做法：
    1. 先在椰殼上戳出小洞，用杯子盛載椰汁。
    2. 把椰子切開一半，挖出果肉。
    3. 刨走椰子皮，將一半椰肉切片，另一半磨成蓉。
    4. 用攪拌機拌勻椰子蓉、楓糖漿、鹽、椰子油及雲呢拿精，放入模具壓實定形。
    5. 取出椰子棒並淋上朱古力醬，冷藏即可享用。