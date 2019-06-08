辣魔挑機！史上最辣意粉醬

如果大家同小編一樣，都係收工無定時兼食無定時，屋企應該都會常備幾款即食存貨，其中即食意粉醬，簡單將意粉烚完加醬拌勻就食得，最重要係口味多又有配料，好味又飽肚。最近日本醬料食品公司S&B為了迎合嗜辣嘅潮流而推出了全新兼夏日限定嘅「超辛アラビアータ」及「超辛麻辣ボロネーゼ」即食意粉醬，隨盒還附上「追い唐辛子チップ」或「追い花椒パウダー」，即辣椒碎或花椒碎。由即日供應至8月底，每個建議零售價為240日圓（未連稅）。



單看字面，兩者皆列明「超辛」，顧名思義即超辣，官方指用上低溫萃取辣椒及花椒嘅辛香精華製作而成，可以話係品牌歷來最辣嘅意大利粉醬。「超辛アラビアータ」即超辣茄醬，而「超辛麻辣ボロネーゼ」則係超麻辣肉醬。



超辣鮮茄醬選用土耳其或意大利產的酸甜茄醬外，還加入蒜及胡椒，隨盒附上辣椒碎，可以最後灑在與醬汁拌勻嘅意粉上，添加辛辣香氣與味道。至於超麻辣醬則用上意大利及土耳其產茄醬配以牛肉、洋葱、花椒香料等製作，隨盒亦附上花椒碎，讓用家最後灑在意粉面食用。



即係咁，近年的確多咗人食辣，之但係大熱天時食「超辣」嘅話，真係會「爆汗」，對手忙住食意粉定抹汗先！