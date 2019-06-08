遊青森　必試當地名酒

在青森當地，除了盛產蘋果，也因着豐富的自然資源、純淨的流水，加上盛產白米，基本上已有齊釀造日本清酒的各種條件，難怪青森造酒產業也相當有名，曾勇奪純米大吟釀部門2014、2016、2018 Gold受賞的「六花酒造」，便是其中之一。六花酒造，以歷史悠久、遵循古法且嚴謹進取而見稱，它其實在1972年是由當時弘前的3大著名釀酒廠「白藤」、「白梅」及「一洋」合併而成，藉此在清酒釀造的激烈競爭中，進一步保護津輕的地方酒，名字「六花酒造」其實是當時弘前市長的名字，意含雪之水晶意思。



六花酒造跟縣內很多酒藏一樣，都有開放給公眾參觀，他們造酒一般都由秋季開始，經過漫長冬季，最終於春季完成。我們來參觀時，剛好是夏季，雖然看不到酒的釀造，但重點其實是大家最期待的「試飲」時間，他們產品眾多，從以青森特產水果為釀造材料的蘋果酒、梅酒，到造型十足的海峽黃金燒酎都有，不過試飲焦點當然是勇奪權威國際比賽金牌的純米大吟釀「じょっぱり華想い」，它用上青森當地稻米「華想」及白神山水釀製，米種研磨到40%，經低溫發酵，甘醇味濃，散發優雅酒香，即使你不常喝酒，也絕對會一喝愛上。



六花酒造株式會社

地址：青森縣弘前市大字向外瀨字豊田217番地

網址：http://www.joppari.com/

鳴謝：星晨旅遊、青森縣觀光國際戰略局、Aplex Fruit