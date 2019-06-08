【地靈人美】寫真界黑船　來襲靜岡縣！

日本寫真界周不時都有混血兒入侵，約十多年前就有一位出類拔萃嘅極品混血兒Leah Dizon橫掃寫真界，更被形容為「黑船來襲」！而近年亦有另一艘黑船強襲寫真界，為寫真迷帶來無比震撼嘅女優就係日菲混血兒Angela芽衣喇！芽衣唔單只擁有氣韻美艷獨特嘅絕色混血兒美貌，身材更加好到不得了！除咗頭身比例為一比十，高挑之餘仲擁有豐滿上圍，簡直就係上天嘅傑作！最近芽衣忙於拍寫真以及為電視節目做主持，亦為專門介紹日本絕景嘅媒體「THE ZEKKEI」四處走，為大家介紹日本國內各處名勝美景，較早前就去到靜岡縣嘅久能山東照宮一遊，以及欣賞被選為日本一百名瀑之一嘅白絲之滝喇。



提到久能山東照宮，話說德川家康晚年居住於今天靜岡市的駿府，臨終之前，家康公的遺言中特別囑咐家臣「將我的遺骸埋葬於久能山」，二代將軍德川秀忠便按照其遺囑，下令於久能山建造祭祀家康公的神殿，成為今天的久能山東照宮！至於白絲之滝位於靜岡縣富士宮市上井出，被選入日本瀑布百選，也被劃入世界文化遺產名錄當中，因其外觀似白線從山崖垂下，因而得名。

