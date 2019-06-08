【決性11點】中女絲襪谷：放手 放開所有
2019年06月08日 22:30
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【決性11點】中女絲襪谷：時間唔等人，有些人你永遠不必等。（設計圖片）
「癡拎姐終於嫁人啦~」艾美美
「邊X個癡拎？」Joe君
「長腿女神志玲呀~」艾美美
「佢結婚都幾突然喎，仲要嫁個日本人」阿田
「我覺得可惜囉~」肥比
「4張幾嫁得出都可惜，執到啦！」Joe君
「唉，我仲以為佢同小言可以復合添....」肥比
「佢哋都兜兜轉轉17年啦」阿田
「17年？人生有幾多個十年？女人無幾多青春。」艾美美
「咪係囉，仲等？條佬有心就一早娶咗佢啦。」Joe君
「唔知旭旭有無心碎呢？」肥比
「佢可能開心都嚟唔切呀~」Joe君
「結婚講Timing，你想嫁時人哋又未必想娶，等等下唔對路就跳船啦~」艾美美
「咁有好多人都係兜兜轉轉，終於守得雲開見月明，好似嘉玲同朝偉啦~家英哥同阿姐啦~」肥比
「嘩~上世紀嘅人？」Joe君
「係，但有啲等得到都未必好，你睇下sammy同安安...」艾美美
「話時話，點解啲女artist 咁鍾意嫁外地人呢？」阿田
「Local好難搵對象。」艾美美
「要搵叻過自己，又有錢過自己？」肥比
「有錢嗰啲，通常都唔揀女星，嫌大家唔同lv」阿田
「但好多女星要愛情唔要麵包，最終嗰個都未必又叻又有錢喎。」肥比
「今次女神個老公咪係囉。」艾美美
「嫁外地人有個好處，佢哋唔識中文，啲網民笑九佢鬧七佢都唔知啦。」Joe君
「你講你呀？」阿田
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