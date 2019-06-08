【決性11點】中女絲襪谷：放手　放開所有

「癡拎姐終於嫁人啦~」艾美美

「邊X個癡拎？」Joe君

「長腿女神志玲呀~」艾美美

「佢結婚都幾突然喎，仲要嫁個日本人」阿田

「我覺得可惜囉~」肥比

「4張幾嫁得出都可惜，執到啦！」Joe君



「唉，我仲以為佢同小言可以復合添....」肥比

「佢哋都兜兜轉轉17年啦」阿田

「17年？人生有幾多個十年？女人無幾多青春。」艾美美

「咪係囉，仲等？條佬有心就一早娶咗佢啦。」Joe君

「唔知旭旭有無心碎呢？」肥比

「佢可能開心都嚟唔切呀~」Joe君



「結婚講Timing，你想嫁時人哋又未必想娶，等等下唔對路就跳船啦~」艾美美

「咁有好多人都係兜兜轉轉，終於守得雲開見月明，好似嘉玲同朝偉啦~家英哥同阿姐啦~」肥比

「嘩~上世紀嘅人？」Joe君

「係，但有啲等得到都未必好，你睇下sammy同安安...」艾美美



「話時話，點解啲女artist 咁鍾意嫁外地人呢？」阿田

「Local好難搵對象。」艾美美

「要搵叻過自己，又有錢過自己？」肥比

「有錢嗰啲，通常都唔揀女星，嫌大家唔同lv」阿田

「但好多女星要愛情唔要麵包，最終嗰個都未必又叻又有錢喎。」肥比

「今次女神個老公咪係囉。」艾美美

「嫁外地人有個好處，佢哋唔識中文，啲網民笑九佢鬧七佢都唔知啦。」Joe君

「你講你呀？」阿田

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝