香港估估吓：三位TVB版小昭　邊個最靚？

最近TVB播出內地版《倚天屠龍記》，大家的焦點都集中在小昭身上，因為她是該劇少數來自香港的演員（當然仲有滅絕師太同成崑啦！），大家總會有點親切感嘛！

小昭在《倚天屠龍記》中戲份不多，肯定不及趙敏及周芷若，但善解人意，加上帶點外族面孔，令人多了不少遐想，因此飾演小昭的藝人，雖然當時未必很紅，但其後的發展機會往往不錯！



TVB改編過三次《倚天屠龍記》，出過三位小昭。其中鄭少秋版的小昭由陳玉蓮飾演，當時她還未是當家花旦，地位當然跟阿姐及趙雅芝不可同日而語，但已是備受看好的新人，特別是古裝扮相，更令人驚艷！因此後來不少古裝美人，都由她演出，包括《天龍八部》中令段譽神魂顛倒的王語嫣、《神鵰俠侶》中的小龍女等，不過她在90年代便淡出娛樂圈了，只曾短暫回歸，大家只能重溫舊劇，欣賞她的演出。



至於梁朝偉版，飾演小昭的是邵美琪，相信大家都不會陌生，她是當年TVB眾多小花之中，較遲上位的一位，雖然她帶點Mix的樣貌，的確跟小昭更合襯，但無助她更上一層樓，當黎美嫻、鄧萃雯早已當上女主角，她卻要遲至1990年的《我本善良》才正式上位。不過她直到今天仍活躍幕前，可說是長途賽高手！



最後是吳啟華版，飾演小昭的是江希文，九十年代曾推出過唱片，也拍過不少電影，不過代表作不多，在《倚天》中，最有趣的是，飾演小昭母親黛綺絲的，正是江希文的家姐江欣燕。