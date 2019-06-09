【星座密語】2019下半年　愛情運最旺3星座

近日娛樂圈有不少人拉埋天窗，婚禮場面之泿漫甜蜜，閃爆大家眼晴。當中不得不提，蕭正楠和黃翠如結成夫婦一年後，於印尼峇里島辦私人婚禮，期間蕭正楠更立下海誓山盟：「下輩子我們再約定！」轉眼間，2019年已經過了一半，不知下半年又會過得怎樣呢？究竟下半年那3個星座的愛情運程較強勁？無論如何，把握時機跟Mr Right說出愛的宣言吧！





第1位---獅子座：主動出擊

跟去年比較，今年獅子座對感情的重視程度有所上升，他更勇於主動爭取自己的幸福，所以今年愛情運勢相當不俗。到了下半年，愛情運更處於高峰點，不時穿梭於一眾愛慕者之間。單身的獅子座不難找到心儀對象，並與對方展開段美好的感情。對於一些偏重事業發展的獅子座，過往忽略感情發展，這時也可透過朋友介紹，認識令自己心動的異性，感情亦發展得非常順利。至於感情已有着落的獅子座，無論是熱戀中或已婚的階段，與伴侶的關係將會進一步的昇華。



第2位---處女座：高質桃花

今年是處女座桃花運勢最好的一年，也是桃花質量最高的一年，當中尤以剛過去的5月和9月，更是桃花最旺的月份。下半年的感情生活，朝着好的方向發展，會認清一些人與事，更清楚知道誰人對自己最重要，單身的處女座要好好把握時機，說不定找到心儀伴侶。蜜運中的處女座，較易走上談婚論嫁的階段。已婚的處女座，日子會過得更加甜蜜美滿。有點要提醒一下，由於處女座為人要求頗高，有時甚至流於吹毛求瑕，為免錯失難得的姻緣，遇到待自己真心真意的人時，必須懂得控制自己的情緒。



第3位---人馬座：桃花太多

今年人馬座桃花多到不得了，既要應付源源不絕的新桃花，同時連舊愛竟也有意重燃愛火。單身的人馬座感情應有所收穫，甚至遇見一個與自己非常相配的異性。下半年愛情運勢繼續旺盛，尤其是8月後，不難在社交場合中，遇到有利桃花的貴人。由於人馬座向來開朗外向，而且非常善於人際溝通，在愛情方面，更是掌握了主動權，無形中有助催旺今年的情感運勢。不過正如開頭所講，今年桃花實在太多，爛桃花也為數不少，讓感情受到不少考驗，必須三思而後行呀！

