【兒樂事】小一入學面試　3大貼士

小一入學面試密鑼緊鼓正開始，我也想在這裏分享一些面試貼士，好讓各位家長有所預備。



Q1：孩子對學校環境感陌生，點算好？

A1：小一面試前作好充足預備是需要的，如孩子對環境陌生，應提早帶他們於學校附近參觀，讓他們有一個良好的感覺，感到小學是開心愉快的地方，給他們一個憧憬，也減少了孩子對環境陌生的恐懼，有助他們面試時發揮得更好。跟孩子說學校的名字也是相當重要，以往也試過一些例子，孩子在面試時不知道學校名字，令場面變得尷尬。



Q2：如何準備家長面試環節？

A2：部分學校會在同一日進行家長面試，家長需預先作好心理準備回答問題，包括學校宗旨、辦學模式、家長對孩子的期望是否與學校相符、家庭教養模式、家長對於學校宗教看法（某直資的熱門題目）、孩子的優點缺點、父母在家中擔任的角色及分工、怎樣分配親子時間等。

這一個環節，家長會比較緊張。面試期間，不能夠只得一方不停發言，另一方相對少說話。家長事前應溝通清楚，一旦面試時一方說話內容不合適時，另一方也不宜掛上難為的表情或立刻制止。建議要蒐集資料，預先思考問題，以免臨場表現失準，父母間建立默契也是相當重要。



Q3：孩子是否需要執筆寫字或認字？

A2：孩子能夠寫自己中、英文姓名是必須的，也是一些學校入學面試的一部分，家長在家可多作訓練。小部分學校也會測試認一些關於顏色、動植物、食物、交通工具、家庭成員的中文或英文稱謂等，偶然也有學校考孩子利用字卡辨認詞語或重組句子，這方面是比較靠孩子平日的操練，常閱讀也可有所幫助。以往也有家長臨急抱佛腳，這不但沒有幫助，還會令孩子對面試產生不良好印象。





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方慧明（Yvon Fong）

日朗坊教育中心創辦人及總監

