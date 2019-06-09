Lamborghini Huracán Sterrato　新概念SUV

林寶堅尼（Lamborghini）推出全新概念作Huracán Sterrato ，此新作以SUV作定位，並以Huracán EVO為基礎打造。



相比於Huracán EVO，車身離地距增47mm，進入角及離去角分別增加1%及6.5%。此外，前、後輪的輪距亦各增加了30mm，加裝輪拱保護板及配上 20 吋越野專用輪圈及輪胎。車頭、車側及車尾均加裝了鋁合金保護板，並在車頭和車頂配置LED 大燈，賣相似十足拉力賽車。車廂亦採用特別設計，以彰顯其越野個性，包括特設全新的輕量化鈦金屬防滾架、配備四點式安全帶的碳纖雙層運動化座椅及鋁質地板。



動力方面，Huracán Sterrato 跟Huracán EVO一樣，採用5.2L V10自然吸氣引擎，擁有640hp最大馬力。搭載LDVI車輛動態中央控制系統，經調校後增強了後輪驅動性能，能產生更多扭力，並在過度轉向(俗稱：甩尾)操作中提供額外穩定性。