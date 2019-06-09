醫樂事：為何要進行腋下淋巴手術？

時常有乳癌病人問我為甚麼她的腫瘤那麼細，臨床檢查亦摸不到腋下淋巴脹大，還要進行腋下淋巴手術呢？ 原因是因為入侵性乳癌通常最先經由腋下淋巴擴散，腋下淋巴手術是有診斷性和治療性的功用，對乳癌分期更起了重要的角色。



腋下淋巴手術分為前哨淋巴抽檢和全淋巴清除兩種。



全淋巴清除術是將第一級及第二級的淋巴結切除，較常見的併發症是上臂感到麻木感，主要因感覺神經切斷有關。另一併發症則是令病人非常困擾的上臂淋巴水腫。



前哨淋巴手術只適合臨床淋巴未受感染（cN0）的病人。前哨淋巴線乳癌擴散的第一站腋下淋巴，做法是手術前先為病人乳房注射放射性同位素（Radioisotope）及藍色染劑（Blue Dye）。手術期間外科醫生會利用放射數碼探測儀（Gamma Probe），又會用肉眼去尋找藍色的淋巴結，這種混合技術能準確查出前哨淋巴結的位置。被切除的前哨淋巴結會即時送到化驗室進行冷凍切片化驗。若化驗結果證實前哨淋巴沒有癌細胞擴散，病人便無需進行腋下淋巴清除手術，從而避免傳統腋下淋巴切除所帶來的淋巴水腫後遺症。



隨着醫療科技發展，現在還有引用磁性氧化鐵藥水（SPIO）和靛氰綠（ICG）追蹤前哨淋巴。兩者的使用方法和放射性同位素大致相同，都是手術前在乳房注射藥水，磁性氧化鐵藥水（SPIO）利用儀器探測其釋放出來的磁場，而靛氰綠（ICG）則透過螢光顯影系統輔助去追蹤前哨淋巴。新技術的目的都是希望能取代有幅射的放射性同位素，進一步令患者得益。