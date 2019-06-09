酒店入面都有個超大兒童樂園

放假帶小朋友出外放電，一定又熱又焗？那又未必！香港荃灣帝盛酒店率先推出首個酒店室內兒童遊樂園，在佔地逾2千平方呎的室內場地內，設置5個主題互動遊樂區，讓小孩歎住冷氣，舒舒服服玩個痛快。



好像專為經常坐不定的小朋友而設的「波波池天地」，內置有逾2萬個色彩繽粉的空心塑膠球，質地柔軟富有彈性，讓小朋友可以任意跳動、輾轉反側。至於另一主題區「超級英雄」，是以美式英雄漫畫為主題的玩樂區，牆身畫上多個英雄故事的精彩場景，另一邊更設有2米高的室內攀石牆，讓小朋友體驗攀石樂趣之餘，亦可趁機鍛煉身手。



提起身手，消防員見義勇為的英勇精神，是不少小朋友心目中的真正英雄，如果將來立志想成為消防員的話，不妨先來到「救火英雄」區域，換上英偉的消防員制服，透過特設的遊戲及裝備，體驗消防員救火及救援工作。



女生的話，亦可以到打造得美輪美奐的「公主華麗派對」區扮靚，因為靚靚的公主城堡旁，設置有多款漂亮的公主服飾、配飾及高跟鞋，加上滿布鮮花的影相位，讓每個貪靚的小女生，都可一嘗做公主的滋味。最後一個遊樂區，是發揮小朋友合作及想像力的「小小城區」，入面設置有雜貨店超市、診所及雪糕店，小朋友可視乎個人興趣，擔任不同的工作崗位，與其他小朋友互動交流，體現合作精神。

