三界五行：掛書畫　可激活風水

家居大廳有三個位置掛書畫，美化家居，提升品味之餘，也可激活風水。



飯廳，餐桌對着的牆，掛以水果、青草地、鄉村風情、小橋流水等靜態文雅題材的圖畫，一家人吃飯的時候，會有一種祥和的歸屬感，增加食欲。客廳，通常有兩邊牆，一邊是電視櫃，在電視兩旁可擺設家人獲取的獎章、獎狀和獎品，這是榮耀與鼓舞，可增強家人的上進心、自信心和奮鬥意志，電視機上，掛全家福合照（婚紗相掛房間，已故親人相片不宜懸掛）；另一邊是梳化，這是家庭聚腳點和接待來客的地方，梳化對上的牆掛適當的書畫，可起「畫龍點睛」作用，更可以產生風水效應。



因為與風水有關，所以就要多動腦筋，多花心思。如果是中式家具：紫檀、紅木、花梨、酸枝，牆中間掛國畫，兩旁掛對聯，書畫鏡框使用與家具同色的木料，古色古香，幽雅高尚。如果是西式梳化，可掛橫幅的油畫，以風景、花草的題材較適合。這個位置掛畫，不宜用猛獸，不宜打打殺殺或鬼鬼怪怪，以和諧為主。如果題材是一些溫馴動物，例如兔、羊、狗、牛、雞、豬，就要避免與家中長輩或經濟支柱的生肖屬相相沖。



如果是風景畫，宜旭日初升，朝氣蓬勃，這會令全家精神抖擻；切忌日落西山，暮色沉沉，以免對家人產生消極作用，尤其是家有長者，子孫上班上學，老人獨自留守，難免有「夕陽無限好，只是近黃昏」感慨。



方向宇