英國香水新貴　Ormonde Jayne

近年香水愛好者愈來愈追捧小眾及獨特的香水品牌，不少獨立香水品牌亦相繼登陸香港。來自英國的香水品牌Ormonde Jayne，憑着運用稀有同獨特精油及精華調配香水，近年在香水界迅速冒起，曾連續兩年獲得知名比賽的風格及創新金獎，被香水中人形容為繼Jo Malone後，另一極具潛力的英國香水品牌。品牌創辦人Linda Jayne Pilkington早前獲Parfumerie Tresor邀請到香港，親自介紹她所創作的多款香水。



Linda說自己最初是從收集香水瓶開始，由於她年輕時曾學習製作香薰蠟燭，偶然機會下獲兒時好友邀請，為倫敦Chanel的珠寶店創作一款香薰蠟燭，因而開展她的香水事業。她從研發香薰蠟燭及香薰油開始，到慢慢發展出香水系列。愛周遊列國的她十多年來到世界各地搜尋獨特的香料及精油，所用的都是香水品牌中較少見，如印度黃玉蘭、秘魯Tolu玫瑰花及中國桂花等，調配出香氣自成一派的香水。講到自己最喜歡的香味，她竟然說是飯香！「我非常喜歡煲飯的氣味，令我感到在家中同好安全的感覺。另外印度黃玉蘭同桂花都是我喜愛的香味，所以我亦有推出這兩款香水。」



Linda自細就愛收集香水瓶，但她所有香水的瓶子都採用同一設計，看似方正簡約的設計原來內藏玄機。「香水瓶瓶身及瓶蓋都採用八角形設計，8是我的幸運號碼，所以特別採用八角形設計。剛巧8對中國人來說，是象徵好運和財富。」